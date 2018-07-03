Türk yazılım mühendislerinden bir rekor daha

Türkiye’nin kurumsal yazılım şirketi Etiya, global sertifika rekoruna imza attı.

600'ü aşkın Türk mühendisiyle Silikon Vadisi'nden Dubai'ye, Singapur'dan Montreal'e kadar dünyanın en önemli yazılım merkezlerinde operasyonları bulunan Türk yazılım şirketi Etiya, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

BİR YILDA İKİNCİ REKOR

Bu yıl tek kalemde en büyük yazılım ihracatını gerçekleştirerek bir rekora imza atan Türkiye'nin kurumsal yazılım şirketi Etiya, şimdi de bir sertifika rekoru kırdı. Telekomünikasyon sektörü için global bazda ortak dil ve standartlar belirleyen uluslararası bağımsız platform TM Forum'daki sertifikalandırılmış is süreçleri sayısını 108'den 120'ye çıkaran Etiya, böylece global arenada en yüksek seviyede uygunluk sertifikası sayısına ulaşan kurumsal yazılım şirketi oldu.

TM Forum, firmaların ürün ve çözümlerini pazara çıkış süresini hızlandıran, siparişin nakde dönüş süresini kısaltan ve müşterilerin marka sadakatini artıran özellikleriyle öne çıkan ETIYA BSS Platformunun global yazılım standartlarına uygunluğunu onaylayarak Etiya'yı global arenada diğer kurumsal yazılım şirketleri arasında en üst kademede sertifikasyon ile onurlandırdı. TM Forum'da, telekomünikasyon ve dijital hizmet sağlayıcılarına, 360 derece uçtan uca müşteri, ürün ve satış süreci yönetim imkanı yaratan Etiya BSS Platformu'nun kampanya ve ürünlerde müşteriye özelleştirilmiş stratejiler sunması, müşteriyi teşvik edici, ihtiyaç ve tercih odaklı çapraz satış fırsatları, müşteri memnuniyeti odağı , satış ve gelirlerde artış sağlayıcı, , uygulama ve eğitim masraflarını düşürücü özelliklerine de dikkat çekildi.

ASLAN DOĞAN: YERLİ YAZILIM İHRACATINA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Etiya Kurucu Ortağı ve CEO'su Aslan Doğan, bu başarıyı “Etiya global bazda kırdığı rekorla, yüzde 100 yerli yazılım ihracatının hükümet planlarında en kritik maddelerden biri haline geldiği bugünlerde Türk yazılım mühendisliğinin global vizyonuna büyük bir katkıda daha bulunmuş oldu. Böylece 600'ü aşkın mühendis ekibiyle, Etiya bu sertifikasyonlar sayesinde, dünyanın en önemli yazılım merkezlerine bile Türk yazılımı ihraç etmektedir” sözleriyle değerlendirdi.