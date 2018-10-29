Bugün açılıyor! 7 maddede İstanbul Yeni Havalimanı

Türkiye'nin en pahalı projesi olan üçüncü havalimanı bugün açılıyor. Şu ana kadar alanın ismi dışında projeyle ilgili bir soru işareti yok. İşte iş cinayetleri, tartışmalı yer seçimi ve devasa pistleriyle İstanbul Yeni Havalimanı hakkında bilmeniz gerekenler...

Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen havalimanının ilk fazının hizmete açılması için 6 milyar euroluk yatırım yapıldı. Havalimanının diğer etapları da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023’e kadar tamamlanacak.

Havalimanının inşaatında dolgu ve sondajla bölgede kurulan onlarca şantiyede, 3 bine yakın ağır iş makinesi çalıştı. Yaklaşık 10 bin kişi, 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptı.

Üçüncü havalimanı fikri nasıl ortaya çıktı?Atatürk Havalimanı özellikle dış hatlarda uluslararası bir aktarma noktası olması nedeniyle kapasitesi yetersiz bir alan olarak niteleniyordu. 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile yeni bir havaalanı yapılması kararı alındı. Aynı yıl yer tespiti yapıldı. Yer tespiti tartışmalı bir konu oldu. İstanbul’un kuzeyinde bulunan alan doldurma gerektiği ve kuşların göç yolları üzerinde olması sebebiyle kamuoyunda uzun süre tartışıldı.

Kimler yaptı?

Yeni havalimanının ihale sürece 3 Ocak 2013'te başladı. 3 Mayıs 2013 günü sona erdi. Türkiye tarihinin en büyük yatırımı olan ihaleyi Cengiz, Mapa, Limak, Kolin ve Kalyon'dan oluşan ortak girişim grubu kazandı. İhale bedeli 22 milyar euro oldu. Ortak girişim grubu alanı 25 yıllığına işletecek.

İnşaatta kaç iş cinayeti yaşandı?

İstanbul Yeni Havalimanı açılmadan şantiyedeki ölüm haberleri ile gündem oldu. Bu yılın şubat ayında alanda inşaat süresince 400 işçinin hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Çalışma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada 30 bin kişinin çalıştığı şantiyede 27 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İnşaat başladıktan bu yana şantiyede kötü çalışma koşulları sebebiyle zaman zaman işçiler ayaklandı. Jandarma olaylara müdahale etti.

Ulaşım nasıl olacak?

Üçüncü havalimanının en büyük sorunlarından biri ilk etapta ulaşım olacak gibi gözüküyor çünkü şu an alana metro yok. İETT Mecidiyeköy, Halkalı ve Atatürk Havalimanı'ndan yeni havalimanına seferler düzenleyecek. Ücretler 12-30 TL arasında değişecek. Yıl sonuna kadar yüzde 50 indirimli olacak.

İsmi ne olacak?

Üçüncü havalimanının resmi ismi şu an İstanbul Yeni Havalimanı olarak geçiyor. Resmi açılışın yapılacağı 29 Ekim Cumhuriyet bayramı günü ismin açıklanması bekleniyor. Son 5 yıldır alanın ismiyle ilgili pek çok fikir ortada. Bu sorunun cevabı pazartesi günü yanıtını bulacak.

Pist özellikleri neler?

Alanda 6 pist bulunacak. İki pist Karadeniz tarafına dik uzanacak. Pistlerin uzunlukları 3.5-4 km arasında olacak.

Kesilmesi zorunlu ağaç sayısı 657 bin 950

İstanbul Yeni Havalimanı’nın da bulunduğu bölge İstanbul’un da son ormanlık alanını oluşturuyor. Havalimanıyla ilgili hazırlanan Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarında yeni havalimanı ve bu bölgeye inşa edilecek mega projelerin bölgede nüfusun yoğunlaşmasına ve inşaat projeleri ile sanayileşmeye yol açacağı belirtildi.

Mart 2013’te hazırlanan birinci ÇED raporunda, alandaki toplam ağaç adedinin 2.513.341 olduğu belirtiliyor ve kesilmesi zorunlu ağaç sayısı da 657 bin 950 olarak veriliyor. Aynı raporda, proje kapsamında inşa edilecek tesislerin yapılacağı alandaki hafriyat çalışmalarının doğal ekosistemi ortadan kaldıracağı da vurgulanıyor.