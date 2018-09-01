Un çuvala sığmıyor

95 liraya satılan unun çuvalı 175 lira oldu. Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat dayanacak güçlerinin kalmadığını açıkladı.

Ekonomik kriz halkın temel gıdasının üretildiği un fiyatlarını da etkiledi. Daha önce 95 liraya satılan 50 kiloluk un çuvalının fiyatı 175 lira oldu. Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Bu kadar fahiş bir zam olur mu?'' diyerek tepki gösterdi.

Polat, bir ay içinde 50 kiloluk un çuvalının önce 150 daha sonra da 175 liraya çıktığını belirterek, ‘'Bir an önce önlem alınmalı. Aksi takdirde bizim de zam yapmamız kaçınılmaz olacak'' dedi ve şunları söyledi:

DAYANACAK GÜÇ KALMADI

‘'Bu durumda zaten zor sattığımız ürünleri vatandaş alamaz. Satış olmadığı için çok sayıda yufkacı kepenk kapatmak zorunda kalacak. Un ile çalışan bütün işletmeler bu durumdan muzdarip. Biz yufka fiyatlarına iki yıldır zam yapmadık ama artık dayanacak gücümüz kalmadı.

Gün zam zamanı değil… Milli seferberlik ilan ettik diyoruz ama buna ben uyuyorsam, un fabrikalarının da uyması gerekiyor. Ortam belli. Gerek alım gücü gerek ekonomik sıkıntıdan dolayı biz zam yapmadık. Ama bundan sonra ne olur bilmiyoruz. Un fiyatlarındaki bu astronomik rakamlara yetkililerin el atması gerekiyor. Aksi taktirde ya zam yapacağız, vatandaş mağdur olacak ya da biz kepenk kapatacağız''