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Ünlü yatırımcı piyasaları yorumladı: Endişe verici!

Dünya ekonomisine yön verdiği söylenen ailelerden biri olan Rotschild ailesinin en yaşlı üyesi Jacob Rotschild küresel finans sistemiyle ilgili endişeli olduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr
android-time 16:21 9 Ağustos 2018
Haberler Ekonomi
Ünlü yatırımcı piyasaları yorumladı: Endişe verici!
Dünya ekonomisine yön verdiği söylenen ailelerden biri olan Rotschild ailesinin en yaşlı üyesi Jacob Rotschild küresel finans sistemiyle ilgili endişeli olduğunu belirtti.

Dünyayı yöneten ailelerden biri olduğu sık sık komplo teorisyenleri tarafından dile getirilen, ABD Merkez Bankası'nın kurucularından Rotschild ailesinin en yaşlı üyesi Jacob Rotschild küresel finans sistemiyle ilgili endişeli olduğunu söyledi.

Russia Today'in haberine göre; Rotschild, “11 Eylül ve 2008 mali krizinde dünyanın bütün güçleri ortak bir amaç için çalıştılar. Bugün bir arada çalışmak çok daha zor, bu İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan ekonomik düzeni tehlikeye atıyor” dedi.

Rotschild piyasalarda 10 yıldır görülen rallinin sona erebileceğini bildirdi.

Ünlü yatırımcı, “10 yıllık pozitif döngü sona erdi, bu bir rekordu, düşük büyüme rakamları görüyoruz. Faizler yükseliyor. Fed doların musluğunu kısıyor” dedi.

Rotschild dünya hükümetlerinin bir arada çalışma azmini göstermemesinin yaşanan ekonomik sıkıntıları artırabileceğini ifade etti.

TARİHİN EN BÜYÜK SERVETİ İDDİASI
Rothschild ailesi 18. yüzyılın sonlarından başlayarak Avrupa'nın çeşitli merkezlerinde bankalar kuran Yahudi kökenli Alman bir aile. Ailenin Avusturya ayağının beş nesli 1816 yılında Habsburg İmparatoru II. Francis tarafından miras sistemiyle geçen baronluk verilmesiyle Avusturya soylusu ilan edildi. Ailenin İngiliz ayağı ise Kraliçe Viktorya'nın izni ile Avusturya'da sahip oldukları Baron ünvanını İngiltere'de de kullanma olanağına kavuştu. 19. yüzyıl boyunca ailenin, en büyük özel ve modern tarihin en büyük servetini oluşturduğu öne sürülüyor.
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