Vatandaş lirada cazip faize koştu

Son haftalarda bankaların Türk Lirası’na (TL) 1 aya kadar uyguladıkları mevduat faizi yüzde 20’leri zorlayınca vatandaş elinde bulunan parayı TL’ye yatırdı.

Son 5 haftada hem döviz hem TL hesaplarında görülen düşüş eğilimi 6-13 Temmuz haftasında yön değiştirdi. Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 13 Temmuz'la biten haftada vatandaşlar 3 milyar 353 milyon dolar (15.6 milyar lira) döviz satıp, 36 milyar 275 milyon lirayı bankalardaki TL mevduat hesaplarına yatırdılar.

1 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın farklı dönemlerde tekrarladığı “TL'ye dönün” çağrılarına rağmen dövizde kalmayı tercih eden vatandaşlar, faizler artınca yastık altı ve döviz birikimlerini TL'ye taşıdılar. 13 Temmuz itibarıyla yerlilerin kıymetli maden depo hesapları hariç döviz mevduat hesapları 155.6 milyar dolara indi. TL tasarruflarda ise 8-14 Mayıs haftasında 16.2 milyar liralık artış oldu. 13 Temmuz'la biten haftada ise TL mevduat hesaplarındaki tasarruflar 36.2 milyar lira artarak 1 trilyon lirayı aştı. Bu rakam TL mevduatta bir haftada görülen en yüksek artış oldu.

KİŞİLER KURUMLARDAN DAHA ÇOK DÖVİZ SATTI

8 Mayıs-13 Temmuz arasındaki 5 haftalık süreçte vatandaş toplam 7.7 milyar dolar değerinde döviz tasarrufunu bozdurdu. 3.2 milyar dolar değerindeki döviz kurum hesaplarından çıktı. Bunun reel sektörün döviz borcu ödemelerinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Kişiler ise bu sürede 4.5 milyar dolar döviz sattı. 13 Temmuz ile biten haftada ise 3.3 milyar dolarlık döviz satışının 2.9 milyar dolarını kişiler, 379 milyon dolarını ise kurumlar gerçekleştirdi.