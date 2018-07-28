Vatandaş tefecinin tuzağında

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu yasal takibe düşenler için komisyon kurulmasını istedi.

Tüketici kredilerinin 400 milyarı aşması ve borçlarını ödemeyen kişilerin “merdiven altı şirketlerin” tuzağına düşmesi Meclis gündemine getirildi. Kredi borcunu ödeyemediği için 3.1 milyon kişinin yasal takibe düştüğünü belirten CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Meclis'te araştırma komisyonu kurularak borçluların içinde bulunduğu durumun araştırılmasını istedi.

CHP'li Okan Gaytancıoğlu TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergesinde “20 milyonu aşkın yurttaşın tüketici kredisi kullandığı ve tüketici kredilerinin 400 milyar TL'yi aştığı bir ortamda, tüketiciler kredi borçlarını ödemekte zorlanmaktadır. 2018 yılı Mart ayı sonu bilgilere göre, borçlarını ödeyemeyen 3.1 milyon kişi yasal takiptedir. Ödemelerin gerçekleştirilebilmesi için birçok yönteme başvuran yurttaşlarımız, evlerini, araçlarını ipotek ettirmişlerdir. Yine milyonlarca yurttaşımız borçlarını düzenli ödeyemedikleri için icra dairelerinde ve mahkemelerde uğraş veriyor' diyerek, şöyle konuştu:

YÜZDE 20 KOMİSYON

“Sicili bozuk olan tüketici kredi danışmanlık şirketine başvuruyor, o da bankada beraber çalıştığı yetkiliye yönlendiriyor. Tüketici onaylanan krediyi aldığı gibi, danışmanlık şirketi de paranın en az yüzde 20'sine ‘komisyon' adı altında el koyuyor.”