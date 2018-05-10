Verginin yarısını ödeyenin kalan borcu silinecek

Hükümet torba yasaya eklediği yeni bir önergeyle, gümrük vergilerinde faiz ve cezalardan sonra vergi aslını da af kapsamına aldı. Buna göre, gümrük vergisi aslının yarısını ödeyen borçluların geriye kalan vergi borcunun tümü silinecek. Tasarıya ayrıca Vergi Barışı maddesi de eklendi. Vergi barışındaki oran da yüzde 3’ten yüzde 2’ye çekildi.

Emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesiyle devlete olan borçlara yeni bir ödeme kolaylığı getiren torba tasarının Meclis Genel Kurulu'nda yapılan ilk gün görüşmelerinde 4 yeni önerge kabul edildi. Kabul edilen ilk önergeye göre, gümrük vergilerinde birikmiş vergi borcunun ceza ve faizlerinin yanı sıra verginin aslı da af kapsamına değerlendirilecek. Buna göre, tahakkuk etmiş gümrük vergisinin yüzde 50'sini, yani yarısını ödeyen borçluların geriye kalan asıl vergi borcunun yarısı silinecek. Ayrıca cezaların da yüzde 75 ila yüzde 85'i silinecek.

BARIŞANIN VERGİSİ DE DÜŞTÜ

Diğer vergi ile kamuya olan borçlarda ise vergi aslında hiçbir indirim yapılmıyor. Düzenleme vergi uzmanları arasına ‘Anayasaya aykırılık' tartışmalarına yol açtı. Uzmanların bir bölümü, vergi aslının silinmesinin gerçek bir af anlamına geldiğini, bu tür afların ise sadece Meclis'te nitelikli çoğunluğun oylarıyla çıkarılmış yasalarla yapılabileceğini savundular. Uzmanların bir bölümü ise, gümrük vergilerinin klasik vergi dışında bir tür harç gibi işlem gördüğünü, mahkemelerin de bu yönde karar verdiğini söylediler.

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Tasarıya eklenen bir diğer maddeyle daha önce AKP döneminde 3 kez çıkarılan Vergi Barışına bir yenisi eklendi. Önergeyle tasarıya dahil edilen maddeye göre, yurt dışındaki para, altın, döviz ve benzeri varlıklarını Türkiye'ye getirenler ile yurt içindeki varlıklarını şirketlerinin hesabına kaydettirenler yüzde 2 vergi ödeyerek bu varlıklarını yasal kayıt altına alabilecekler. Maliye Bakanı Naci Ağbal, aynı gün yaptığı açıklamada vergi oranının yüzde 3 olacağını açıklamıştı. Ancak cazibeyi artırmak için vergi oranı yüzde 2 olarak tasarıya eklendi. Önergelerle ayrıca 2017 yılı için de mükelleflere matrah artırımı imkanı getirilirken, mali müşavirlerle avukatların odalara olan aidat borçlarına da ödeme kolaylığı getirildi.