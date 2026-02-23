İzmir, Aydın, Muğla il sınırları içinde bulunan 20 adamız ve iki kayalık 2004’ten bu yana Yunanistan tarafından işgal edildi. Bazı adalarda kilise açıldı. Kiliselere patrikhane tarafından papaz atandı. Patrikhane internet sitesinde, kiliselerin bulunduğu adalar ile etrafındaki küçük adalarda doğrudan sözde “Ekümenik Patrikliğin” yetkisi altına aldığı belirtildi. Ayrıca, Fener Rum Kilisesi’nin yetkisi altına aldığı Eşek ve Nergizçik adalarındaki kiliselerin telefon numaraları da yazılı. Anılan yazı ve belgelerle ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, “Başpapaz Bartholomeos ve Fener Rum Kilisesi’nin, Yunanistan ile birlikte adalarımızı işgal ettiği açık bir şekilde itiraf edilmiştir” dedi.

Türk Ortodoks Patrikhanesi Temsilcisi Sevgi Erenerol, Fener Rum Kilisesi’nin böyle bir uygulamayla “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçunu işlediğini, bu konuda ilgili makamlara daha önce yaptığı başvurunun sonuçsuz kaldığını belirtti.

İŞGALDE SINIR TANIMIYOR

Haklarında yargılama yapılmamasından cesaret alan Bartholomeos ve Fener Rum Kilisesi’nin çıtayı iyice yükseltip Yunanistan ile birlikte işgal ettiği ada sayısını 5’e çıkardığını öne süren Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı emekli Albay Ümit Yalım, şunları söyledi:

“Kilisenin internet sitesinde 2025’te yayımlanan yazıya göre Başpapaz Bartholomeos ve Fener Rum Azınlık Kilisesi, Eşek (Agathonisi), Koçbaba (Levitha), Marathi, Nergizçik (Arkios) ve Bulamaç (Farmakonisi) adalarını ve çevredeki adacıkları doğrudan sözde ‘Ekümenik Patrikhane’nin yetkisi altına almış. Söz konusu adalar Türkiye’ye ait olup Yunanistan ile birlikte Başpapaz Bartholomeos ve Fener Rum Kilisesi’nin işgali altındadır. Halbuki, 1923 Lozan Antlaşması’na göre, Fener Rum Kilisesi’nin dini yetkisi İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada’daki Rum Ortodoks kiliseleriyle sınırlıdır.

Sitede, Başpapaz Bartholomeos’un, Yunanistan ile birlikte işgal ettiği Aydın Eşek Adası (Agathonisi) ve Aydın Nergizçik Adası’nda (Arkioi) görevlendirdiği papazların isimleri, posta kodları ve telefon numaraları da yazılmış.”

O AÇIKLAMAYA SERT TEPKİ

Yunan Cumhurbaşkanı Katerina’nın da 29 Haziran 2020’de, Aydın Eşek Adası’na gelip Türkiye’ye meydan okuması üzerine AK Parti iktidarına destek veren Sabah, Yeni Şafak, Hürriyet ve Milliyet gazeteleri de işgale çok sert tepki gösterdi.

Bu gazetelerin haberlerinde, “Yunan Cumhurbaşkanı’ndan büyük tahrik! Yunan işgalindeki Eşek Adası, 1923 Lozan Antlaşması taraflarından İngiltere’nin 1943’te yayınladığı ve 1947 Paris Antlaşması’na taraf olan ABD’nin 1951 yılında yayınladığı haritalarda, Eşek Adası’nın 12 Ada deniz sınırları dışında Türkiye toprağı olarak gösterilmişti. Ada, 16 yıldır Yunanistan işgali altında ve adada konuşlu kara, deniz ve hava üslerinde yüzlerce silahlı Yunan askeri görev yapıyor” ifadelerine yer verdi ve işgali eleştirdiler.

BM’DEN TESCİLLİ ADAMIZ BİLE İŞGALDE

Fener Rum Kilisesi’nin Yunanistan ile birlikte işgal ettiği Aydın Marathi Adası, 4 Ocak 1932 Türk- İtalyan Sözleşmesi’ne göre Türkiye’ye ait olup Milletler Cemiyeti’nde (BM) tescillidir.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde fethedilen, Balkan Savaşı’nda bile işgal edilmeyen, 1923 Lozan Antlaşması ile Türkiye’nin egemenliğinde kalan ve 500 yıldır Türk egemenliğinde olan adalar, Bartholomeos, Fener Rum Kilisesi ve Yunanistan iş birliği ile işgal edildiğini öne süren Ümit Yalım, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Türk Tarih Kurumu ile Deniz Kuvvetleri haritasında, Başpapaz Bartholomeos ve Fener Rum Kilisesi’nin, Yunanistan ile birlikte işgal ettiği adaların, 12 Ada deniz sınırlarının dışında ve Türkiye’ye ait olduğu açıkça gösterilmiştir. 1939 tarihli İngiliz haritası ile 1957 tarihli ABD haritasında, Başpapaz Bartholomeos ve Fener Rum Kilisesi’nin Yunanistan ile birlikte işgal ettiği adaların, 12 Ada deniz sınırları dışında ve Türkiye’ye ait olduğu açıkça gösterilmiştir.

Türkiye’de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. Yunanistan ile birlikte adalarımızı işgal eden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin topraklarını Yunanistan’ın egemenliği altına koyan, Türkiye’nin siyasi sınırlarını değiştiren papazlar hakkında soruşturma açılması ve yargılama yapılmasının önünde yasal ve anayasal hiçbir engel yoktur. Suçun işlendiği yer Fener Rum Kilisesi olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetki ve sorumluluk alanı içindedir.”

KAÇAK EĞİTİM YAPIYOR

Heybeliada Ruhban Okulu’nun 2012’den beri kaçak olarak eğitim yaptığını, bu konuda okulun sözde müdürü Elpidoforos’un 11 Mart 2019’da Yunan basınına yaptığı açıklama ile ortaya çıktığını belirten Ümit Yalım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüzel kişiliği olmayan sözde Müdür Elpidoforos, Yunan in.gr haber sitesine yaptığı açıklamada, ‘Heybeliada Ruhban Okulu’nda icra edilen Erasmus programına, 2012’den beri, değişik Yunan üniversitelerinden gelen 40’tan fazla üniversite öğrencisi katıldı’ dedi. Türkiye’de kaçak olarak eğitim yapan okul sadece Heybeliada Ruhban Okulu ile sınırlı değil. Yunan işgali altında olan adalarımızda da dört Yunan ilkokulu, iki Yunan lisesi ve bir Yunan üniversitesinde kaçak olarak eğitim yapıyor.

İzmir Koyun Adası’nda Yunanistan Ege Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Yunan ticari gemilerine kaptan yetiştiriyor. Aydın Hurşit Adası ve Aydın Eşek Adası’nda 2017’de Yunan İlkokulu ve Lisesi açıldı. Muğla Keçi Adası’nda 2017’de Yunan ilkokulu açıldı. Aydın Nergizçik Adası’nda 2018’de Yunan ilkokulu açıldı. Okullarda Yunanca eğitim veriliyor.”

Adalarımızla ilgili durum böyle...