Yabancı sermaye Araplaşıyor

Avrupa ülkelerinin kurduğu şirket sayısı azalıyor. Son 5 yılda Türkiye’de 34 bin yabancı sermayeli şirket kuruldu. 25 Avrupa ülkesi 5 bin girişime imza atarken, Almanlar 394 şirketle ilk sırada yer aldı. Körfez ve Ortadoğu’dan 13 ülke ise toplam 15 binden fazla şirket kurdu.

Avrupa sermayesinin Türkiye'de kurduğu şirket sayısı her geçen gün azalırken, Arap ülkelerinin açtığı şirket sayısında patlama yaşanıyor.

SÖZCÜ'nün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kurulan-kapanan şirket istatistiklerinden yaptığı derlemeye göre, Ocak 2013 – Eylül 2018 arasında Türkiye'de yabancı sermayeli 34 bin 175 şirket kuruldu. Yüzde 100 yabancı sermaye veya yerli şirketlerle ortak şekilde kuruluşları içeren verilere göre, söz konusu dönemde 25 Avrupa ülkesinden girişimciler Türkiye'de toplam 5 bin 310 şirket açtı, 13 Arap ülkesinin imzasını taşıyan işletme sayısı ise aynı dönemde 15 bin 37 oldu. 2013 yılında Körfez ve Ortadoğu sermayeli bin 76 şirket kurulurken, bu sayı 2018'in ilk 9 ayında 3 bin 486 oldu.

KATARLI ŞİRKETLER 13.5 KAT ARTTI

Son 6 yılda Türkiye'de 7 bin 559 şirket açan Suriyeliler bu alanda ilk sırada bulunuyor. 2 bin 75 şirketle Suudi Arabistan ikinci olurken, Irak bin 436 şirketle üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye'de 2013 yılında Birleşik Arap Emirlikleri sermayeli 29 şirket açılırken, bu sayı 2018'in ilk 9 ayında 219 oldu. Benzer bir artış da Katar cephesinde yaşanıyor. Son yıllarda siyasi, askeri ve ekonomik alanda yoğun işbirliğinin yapıldığı Katar, Türkiye'de 2013'te 10 şirket açmıştı, bu rakam Ocak – Eylül 2018'de 135 oldu.

AVRUPA SERMAYESİ AZALDI

TOBB'un verileri, Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye gelen yeni girişimlerdeki dramatik düşüşü de gözler önüne seriyor. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin Türkiye'de açtığı şirket sayısı yüzde 50'den fazla geriledi.

Ocak 2013'te Almanlar Türkiye'de 394 şirket kurarken, bu rakam bugün 150'nin altına indi. Fransız şirketlerin sayısı 83'ten 38'e, İngilizlerin 151'den 55'e, İtalyanların 95'ten 30'a, İspanyolların 41'ten 18'e kadar düştü. 2013'te Yunanistan sermayeli 71 şirket kurulurken bu sayı 2018'in ilk 9 ayında sadece 9 oldu.

Avrupa'da Almanlar önde

Avrupa sermayeli şirketlerde Almanya ilk sırada yer alıyor. Ocak 2013 – Eylül 2018 döneminde Almanlar Türkiye'de bin 602 şirketin açılışında bulunurken, ikinci sırada 516 adet ile Hollanda var. Söz konusu dönemde İngilizler 419, İtalyanlar 356, Fransızlar 317 şirketle sıralamada üst sırada yer alırken, Avusturya'dan 250, Yunanistan'dan 210 ve Bulgaristan'dan 154 girişim geldi.