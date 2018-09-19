Çanakkale Köprüsü açılmadan zamlandı

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Hazine garantili sözleşmelerin kapsam dışı bırakılma gerekçesini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yönelttiği soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı.

“Yap-İşlet-Devret modeliyle 22 yıllığına, günlük 40 bin araç garantisi ile yapılan Osmangazi Köprüsü gibi halkın yarınlarını ipotek altına alan Kamu Özel İşbirliği sözleşmelerinin döviz kuru üzerinden devam etmesi halinde bütçede yarattığı tahribatın boyutları hesaplanmış mıdır?” diye soran Şeker, 2002 yılından bugüne dek Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan sözleşmeler ile bu sözleşmelerin her biri ile Hazinenin yükümlülük altına sokulduğu garantilerin tek tek karşılıklarının kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini belirtti.

Ülke ekonomisindeki en büyük kamburlardan olan, yüksek garanti bedelli köprü, otoyol, havaalanı, termik santraller, nükleer santraller ve şehir hastaneleri gibi döviz ile yapılan sözleşmeler olduğunu ve bunların karar kapsamı dışında bırakıldığını söyleyen Şeker, “Ülke bütçesinde en büyük yüklerden olan ve gelecek kuşakları dahi borçlu hale getiren Kamu Özel İşbirliği sözleşmelerinin kapsam dışı bırakılmasının sebebi nedir?” sorusunu yöneltti.

“Bu sözleşmelerin kapsam dışı bırakılması Hazine'deki karadeliğin ve vatandaşın sırtındaki yükün günden güne, yıldan yıla artması anlamına gelmektedir” diyen Şeker, Bundan sonra yapılacak olan Kamu Özel İşbirliği sözleşmelerinin hangi para birimi üzerinden yapılacağını sordu ve Hazine garantili sözleşmelerin de Türk Lirası üzerinden yapılmasının beklendiğini söyledi.

OSMANGAZİ 2 KATINA ÇIKTI

Osmangazi köprüsü ilk açıldığı 2016 yılında, 35 dolar+KDV, 121 TL'ye (112 TL artı KDV) denk geliyordu. 2017 yılının ocak ayında ise doların artışına ABD Tüketici Endeksi de eklenince, köprünün maliyeti bir araç için 40 doları buldu ve köprünün KDV'siz maliyeti tek araç için 142 TL'ye yükseldi. 2018 Ocak ayında kurun 3.76 olması ile KDV’siz tek araç maliyeti 152 TL’ye çıkarken, içinde bulunduğumuz eylül ayında ise dolar 6.30 olarak alındığında bir aracın maliyeti 255 TL oldu.

ÇANAKKALE AÇILMADAN ZAMLANDI

18 Mart’ta kule temel atma ve kazık çakma töreni gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücreti ise o tarihin kuruyla 15 Euro + KDV, yani 80 TL'ye denk geliyordu. Şimdi ise KDV'siz geçiş ücreti 110 TL'yi buluyor. KDV ile ise bu maliyet 118.80 kuruşa denk geliyor. Köprü 18 Mart 2022’de açılacak. Köprünün açılışı yapılmadan tek araç için yaklaşık 30 TL zam gelmiş oldu.