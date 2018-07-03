Yeni Kimlik belgesi almak isteyenler kimlik randevusu nasıl ve nereden alacak? Randevusuz yeni kimlik çıkarabilir mi? Hepsi haberimizde...

Yeni çipli kimlik almak isteyen vatandaşların merak ettiği, Yeni kimlik randevusu nasıl alınır? hakkında gerekli tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

2 Nisan Pazartesi’den itibaren çipli kimlik kartlarının yanı sıra ehliyet ve pasaportlar da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden verilecek. Vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdiği fotoğraf ve parmak izi tüm işlemler için geçerli olacak. Bu kapsamda 503 olan pasaport başvuru noktası 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680'e çıkarılacak.

YENİ KİMLİK RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Yeni kimlik kartını almak için randevu almak zorunda değilsiniz. Ancak Nüfus Müdürlüklerindeki yoğunluklar nedeni ile randevu alarak başvurmak lehinizedir.

Yeni kimlik almak için randevuyu iki şekilde alabilirsiniz. Birincisi internet üzerinden, bir diğeri ise “Alo 199 Çağrı Hattını” arayarak.

İnternet üzerinden randevu almak(e-kimlik) için, Nüfus Genel Müdürlüğünün Resmi Randevu sayfası (https://randevu.nvi.gov.tr/#/nvi/randevu-al) linkine tıklayınız. Bu sayfa resmi randevu sayfasıdır.

Girmiş olduğunuz sayfada randevu almak için 3 farklı seçenek karşınıza çıkacaktır.

– T.C. Kimlik Kartı Randevu Al

– Sürücü Belgesi Randevu Al

– Pasaport Randevu Al

Yeni Kimlik almak için T.C. Kimlik Kartı seçeneğini işaretleyiniz. Başvuru ücreti ile ilgili duyuruyu okuduğunuzu işaretledikten sonra Tamam seçeneğine tıklayınız.

Randevu işlemi için istenilen bilgileri doğru bir şekilde giriniz.

– Başvuruyu kendiniz yada aileniz adına mı yaptığınız,

– Randevu almak istediğiniz Nüfus Müdürlüğü, tarih ve saati,

– Diğer kimlik bilgileri vs.

Randevu aldıktan sonra başvuru aşamanızda kimlikleriniz hemen teslim edilmemektedir. Bu kimlikler Ankara'da özel bir birimde üretilmektedir. Başvuru aşamasının ardından sizin ibraz etmiş olduğunuz adrese gönderilecektir.

Randevu ile çalışan nüfus müdürlükleri randevusuz gelen kişilere de işlem yapmaktadır. Ancak bu tür işlemlerde öncelik randevu alan kişilere tanınmaktadır. Özellikle nüfus cüzdanlarının iptal edilerek yeni kimlik kartlarının çıkarılacağı dönem itibari ile nüfus müdürlüklerinin aşırı yoğunluğu dikkate alınarak kesinlikle randevusuz gidilmemesini tavsiye ediyoruz.

KİMLİK BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılabilecek.

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