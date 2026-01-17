İlk 45 dakika oynanıyor Gaziantep haddini biliyor, Galatasaray’ın üzerine fazla gitmiyor. Sarı-kırmızılıların kalecisini ben 25. dakikada görüyorum ama Galatasaray ne yapıyor böyle oynayan bir takıma, hangi çareleri üretiyor? Hiçbir şey!

Senle Türkiye’de oynayan takımların çoğu bu tarz oynayacaklar zaten. Ama sen bunun çözümünü yapamıyorsun. Bunun sorumlusu Okan.

Gaziantep akıllı şekilde uzun vurarak değil ayağa çıkarak oynadı. O anlarda Galatasaray pres yapamadı. Sen evinde oynuyorsan pres yapıp rakibin pas yapmasını engelleyecektin ama bunu yapamadın. Bakınız burada önemli bir nokta daha var. Koskoca ilk yarıda Gaziantep defansif oynadı yani senin sahana girmedi. Tamam da sen ne yaptın? Tüm gücünü hücumda kullanman lazım, dura dura top oynadın. Buz gibi hava Antep’e yarar, sana değil. Sen böyle oynayınca rakibin ekmeğine tam yağ sürdün.

Galatasaray iyi futbol oynamıyor. Bu maçı kazansaydı bile gidişat iyi değil diye yazacaktım. Topla oynamaya yüzde 70’e 30 Galatasaray lehine ama fazla topla oynarsan kazanacak değilsin. Tesadüflere kaldı. Dün 90 dakika İcardi oynadı ne yaptı?

90 artı 5’te Gaziantep bir pozisyon yakalıyor yüzde 99 gol olur. Rakip başka takım olsa o futbolcu topa basar ve atar ama isimden korkup auta atıyor.

Galatasaraylı futbolcular maçtan sonra hakeme gidiyorlar ne konuşuyorlar merak ediyorum? Hakeme harcadıkları enerjiyi rakibe harcasalar kazanırlardı. İyi oynadıklarında kendileri haklılar kötü olduklarında hakem. Artık kimse bunu yemiyor. Hakemlik maçta hiçbir şey olmadı. Birkaç itme var. Ona da bir şey diyemezsin.

Bu maçın beraberliğini hakeme yüklemesinler de dua etsinler son anda rakip golü yapamadı.

Gerçek olan tek bir şey var Galatasaray iyi değil, iyi oynamıyorlar. Bunun sorumlusu da Okan Buruk ve yönetim. Şimdi aynaya bakınca ne olduklarını görürler.