3. havalimanına terminal oteli geliyor

29 Ekim’de açılacak İstanbul’un yeni havalimanında hizmet verecek terminal oteli için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin çıktı. Havalimanı terminal binasında faaliyet gösterecek 451 odalı otelin 6 ayda tamamlanması planlanıyor. Otelin maliyeti 52 milyon 258 bin 265 TL.

İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş tarafından yapılacak “İstanbul Yeni Havalimanı Terminal Oteli” projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bugün (27 Eylül) “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Gerekli Değildir” kararı verdi. Bakanlığa sunulan proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre otel, Arnavutköy Tayakadın mevkiindeki İstanbul Yeni Havalimanı'nın terminal binasına içerisinde yapılacak. Otelde 102 hava tarafı, 349 kara tarafı olmak üzere toplam 451 oda bulunacak. Terminal binası içerisinde kurulması planlanan otel, sektöründeki “Havalimanı Oteli ve Business (İş) Oteli” gereksinimlerini karşılayacak şekilde projelendirildi.

2 GİRİŞİ OLACAK

Hem hava tarafındaki transfer yolcularının kullanımına hem de kara tarafındaki tüm misafirlere hizmet vermek amacıyla terminal binası giden yolcu katında birbirinden bağımsız iki farklı girişi olacak. Hava tarafı oteli genellikle kısa süreli konaklamalara (0-3 saatten başlayan) uygun şekilde daha küçük odalardan oluşacak. Bu bölümde yiyecek-içecek servisi ve diğer geleneksel otel aktiviteleri minimumda tutulacak. Kara tarafı oteli ise daha çok “Business (İş) Hotel” tanımına uyacak şekilde bir hizmet politikası sunacak. Restoran/bar, jimnastik salonu ve toplantı odaları yapılması planlanıyor.

25 YIL İGA İŞLETECEK

Proje kapsamında yapılacak inşaat çalışmalarının yaklaşık 6 ayda tamamlanması hedefleniyor. İnşaat sırasında 300, işletme aşamasında ise toplam 180 kişinin çalışması öngörülüyor. Ekonomik ömrü 49 yıl olarak öngörülen otel, DHMİ ile yapılan ana sözleşmeye uygun olarak 25 yıl süreyle İGA tarafından işletilecek. Terminal oteli, 11 bin 854 metrekarelik alan üzerine kurulacak. 4 kat olarak yapılacak 451 odalı otelin yatırım tutarı 52 milyon 258 bin 265 TL olarak hesaplandı.