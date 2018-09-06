AND Pastel’de üçlü kampanya

AND Gayrimenkul, KONUTDER, İNDER gibi sektörel derneklerin desteğiyle başlayan "Türkiye İçin Kazanç Vakti" kampanyasına GYODER üyesi olarak destek veriyor.

Kampanya kapsamında AND Pastel'de şirket bünyesinde yüzde 0.98 faiz oranı ile 120 ay vadelendirme, yüzde 10 peşinat ve yüzde 10 indirim uygulanıyor. Sınırlı sayıda daire için 31 Ekim 2018'e kadar devam edecek kampanyada ev sahibi olmak isteyenlere aynı zamanda döviz ya da altınlarını peşinata çevirme ve bir yıl boyunca paralarının getirisini garantiye alma imkanı sunuluyor.

AND Gayrimenkul, ‘'Türkiye İçin Kazanç Vakti'' kampanyasındaki avantajların dışında müşterilerinin satın alacakları evleri ve yaşamı test edebilmelerine imkan sağlayan yeni bir iş modelini de hayata geçiriyor. ‘‘Yaşamı Deneyimle'' adı verilen bu model altında ev sahibi olmak isteyenlerin birikimlerini değerlendirebilecekleri ve yatırımlarını garanti altına alabilecekleri 2 farklı kampanya bulunuyor.

Kartal’ın en büyük ölçekli projelerinden biri olan AND Pastel’deki bu kampanyalar sınırlı sayıda daire için geçerli olacak.

1 Yıl Deneyimle, Kazancını Garantile

AND Gayrimenkul, Temmuz 2018'de teslimlerin başladığı AND Pastel'de daire satın almayı düşünenlere uzun yıllar yaşayacakları evi 1 yıl boyunca deneyimleme imkanı veriyor. Üstelik, peşin alımlarda geçerli olan kampanya hem alırken hem de satarken kazandırıyor. Satın alırken evin fiyatı üzerinden yüzde 20 indirim sunuluyor. Ev sahibi hemen evine taşınabiliyor. 1 yıl boyunca yaşadıktan sonra vazgeçmesi halinde ise yüzde 20 prim ile evini satma garantisi veriliyor.

Kiralarınız Eve Dönüşsün

AND Gayrimenkul, satın alma kararını hemen vermekte zorlananlara ve kira ödediği için oturacağı evin peşinatını biriktiremeyenlere yeni bir kampanya sunuyor. Kampanyaya dahil olmak isteyen müşteriler AND Pastel'de kiracı olarak yaşamaya başlıyor. 24 aylık kira bedeli depozito olarak alınıyor. 2 yıl içinde aynı evi satın almak isteyenlerin, depozitosu ve ödediği kiralar evin bedelinden düşürülüyor. 2 yılın sonunda çıkmak isteyenler ise depozitosunu geri alabiliyor.