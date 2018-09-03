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İşte Yazlık Saray

Marmaris’te inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Konuk Evi’nde binaların yapımı tamamlandı. Binlerce ağaç kesilirken, plajın doldurulduğu, yolların genişletildiği görüldü. 2019 yılında hizmete girmesi beklenen 300 odalı Yazlık Saray için peyzaj çalışmaları devam ediyor.

İsmail ŞAHİN
android-time 09:32 3 Eylül 2018
Haberler Emlak
İşte Yazlık Saray
Marmaris’te inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Konuk Evi’nde binaların yapımı tamamlandı. Binlerce ağaç kesilirken, plajın doldurulduğu, yolların genişletildiği görüldü. 2019 yılında hizmete girmesi beklenen 300 odalı Yazlık Saray için peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Okluk Koyu'ndaki 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın yaz tatillerini geçirdiği mütevazi konut yıkılarak yerine inşa edilen Yazlık Saray'ın inşasında son aşamaya gelindi.

Beton bir iskele ve helikopter pistinin de yer aldığı 4 oda ve 1 salondan oluşan 230 metrekarelik Okluk Konutu'nun yerine 300 odalı yeni bir tesis inşa edildi.

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Uydudan da net olarak görünen ve 13 bin 166 metrekare kapalı inşaat alanına sahip üç ana bloktan oluşan Cumhurbaşkanlığı Konuk Evi'nde havuzlar, hobi ve eğlence alanları bulunuyor.

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Fotoğraf: Google Earth

Yazlık Saray'ın hemen yakınında ise üç bloktan personel lojmanları inşa edilirken 10 bin 966 metrekarelik dolgu alanı ise özel kum ve çakılla doldurulup plaj haline getirildi.

Plaj içerisinde güneşlenme ve dinlenme amaçlı bungalovlar yer alacak. Bungalovların ucunda ise denize girmek için iskeleler olacak.

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Fotoğraf: Google Earth

Son güncelleme: android-time 10:0603.09.2018
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