12 emniyet müdürüne FETÖ gözaltısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından polis teşkilatı birimlerinde görev yapan 12 emniyet müdürü 16 komiser ve emniyet amiri, 21 polis memuru olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatı tespit edilen 49 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca polis teşkilatı birimlerinde görev yapan 12 emniyet müdürü, 16 komiser ve emniyet amiri, 21 polis memuru olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibatı tespit edilen 49 şüpheli hakkında 18 Aralık (dün) tarihinden itibaren gözaltı ve yakalama kararı verildi. Şüphelilerden 16’sının örgütün ByLock haberleşme sistemini kullandıkları tespit edildi. Daha önceden emekli olan veya KHK ile ihraç edilen şüphelilerden 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediyor. ANKARA (İHA)

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