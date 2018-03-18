16 Mart 1920’de İngilizlerin şehit ettiği askerlerimiz anıldı

16.03.1920 tarihinde İngiliz işgalciler tarafından katledilen Mehmetçikler, Müdafaa-i Hukuk Hareketi tarafından düzenlenen anma töreniyle anıldı. Edirnekapı Şehitliği'nde yapılan törende duygu dolu anlar yaşandı.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi, önceki gün Edirnekapı Şehitliği’nde düzenlenen törenle 16 Mart Şehitlerini andı.

Anma törenine çeşitli illerden gelen yurttaşlar katıldı.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi Genel Başkanı Kadir Kartal’ın öncülüğünde yapılan anma töreninde duygusal anlar yaşandı.



Bir konuşma yapan Kadir Kartal, yurttaşlara, “Öncelikle huzurlarında bulunmanın sonsuz bahtiyarlığını yaşadığımız aziz şehitlerimizin nezdinde bu ülkenin varlığı, birliği, dirliği için kan vermiş, can vermiş tüm cenneti mekan şehitlerimizi saygıyla, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Biz 16.03.1920 için buradayız. Peki niye? Bu sorunun cevabı için mütareke dönemine, işgal dönemine gitmemiz lazım. 13 Kasım 1918’den beri işgal altında bulunan İstanbul, 16 Mart 1920 ‘de ikinci kez işgal edilmiştir. İngilizler tarafından yapılan bu işgalin resmi olarak başlayacağı saat 10.10 olarak Türk tarafına bildirilmiştir. Bunu gündüz gözüyle yapmak istemişlerdir sebebi de şu Türk devletini ,Türk askerini Türk milletini aşağılamak ve buna da herkesin tanıklık etmesini istemeleridir. İşgalin gündüz yapılacağını bildirmelerine rağmen İngilizler kendileri için zararlı gördükleri şahsiyetleri tutuklamak için İstanbul’un uykuda olduğu zamanı seçmişler ve ani baskınlarla bu tutuklamalar yapmışlardır. İngilizler 16 Mart 1920 sabahı saat 05.45’te Şehzadebaşı direklerarasında bulunan 10. Kafkas Tümen Harekatı ve bu tümene bağlı muzika takımı askerlerine 50-60 kişilik bir kuvvetle saldırmışlar, askerlerimizi uykudan uyandırıp yataklarından kaldırıp üzerlerine ateş açmışlardır. Açılan ateş sonucu on askerimiz yaralanmış, beş Mehmetçiğimizde şehit olmuştur” diye seslendi.



Ardından Kartal ve diğer yurttaşlar, 16 Mart şehitlerinden Abdullah Çavuş, Şarkışla'dan Osman ve Zileli Abdülkadir’i dualarla andı. Törene gençlerin de ilgisi büyüktü.