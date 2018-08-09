2018 Kurban Bayramı ne zaman? İşte kurbanlık fiyatları ve Kurban Bayramı tarihi

2018 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tarihi ne? Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? soruları Kurban Bayramı'nın en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bayramda ibadetini gerçekleştirecek yurttaşlarımız için Diyanet'İn belirlediği kurbanlık fiyatları ve Kurban Bayramı tarihleri haberimizde...

9 günlük Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlarımız da planlarını şekillendiriyor. Bayrama sayılı günler kala, kurbanlık almak, bayramı en güzel şekilde idrak etmek ya da tatil yapmak isteyenler bayram tarihlerini merak ediyor: Kurban Bayramı ne zaman? Kurbanlıklar kaç lira? Hükümetten gelen açıklama ile vatandaşın yüzü güldü ve 9 günlük tatil için planlar yapılmaya başlandı. İşte ayrıntılar…

9 GÜNLÜK UZUN BAYRAM GELİYOR! KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramında bu sene 9 gün tatil yapılacak. 20 Ağustos Pazartesi Arife, 21-22-23-24 Ağustos günler ise bayram. Hafta sonları da eklenince tatil 9 güne çıkıyor.

2018 KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

YILIN GERİ KALANINDAKİ RESMİ TATİLLER (2018)

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)

KURBANLIKLAR İSTANBUL'A GELMEYE BAŞLADI

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Türkiye’nin çeşitli illerinden yola çıkan kurbanlıklar İstanbul’a gelmeye başladı. Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde oluşturulan Hayvan Sevk Kontrol Noktası’nda canlı hayvan taşıyan araçlar tek tek kontrol edildi.

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da kurban hareketliliği başladı. Kurbanlık fiyatları bu sene, geçen yıla göre yüzde 10 zamlandı. En düşük küçükbaş fiyatının 800 lira, en düşük büyükbaş fiyatının ise 7 bin lira. İstanbul'da başta belediyeler olmak üzere çeşitli kurumlar, kurban satış ve kesim hazırlıklarına devam ederken, besi çiftliklerinde ise kurban satışları başladı.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hem kurbanlık kesecekler için hem de satışını yapacaklar için hareketlilik başladı. En büyük merak konusu ise bu seneki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların fiyatlarıydı… Geçen yıl pazarda en düşük küçükbaş 600, büyükbaş da 6 bin liradan satılırken, bu rakamlarda bu sene için en az yüzde 10'luk bir artış olduğu belirtiliyor.

Bu artışın en önemli gerekçelerinden biri hayvan yetiştiriciliğindeki girdilerde yaşanan artış ile döviz kurlarının yüksekliği gösteriliyor. Maliyetlerdeki artışlardan en fazla etkilenenlerin başında ise yem ve yakıt fiyatları geliyor. Fiyatların özellikle bayrama 10 gün kala değişkenlik göstermesi bekleniyor. DHA

KURBAN BAYRAMI OTOBÜS BİLETLERİNE TALEBİ ARTIRDI

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla özellikle tatil yörelerine yönelik otobüs biletlerine talep arttı. Bayram süresince 10 milyondan fazla yolcu hedefleyen otobüs firmaları, vatandaşların mağdur olmaması için 10 bin ek sefer düzenleyecek. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi dolayısıyla haziran ayının sektör için kayıp bir ay olduğunu söyledi.

KORSAN BİLETLERE DİKKAT

Vatandaşların, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini de fırsat bildiklerini belirten Yıldırım, “Tatil süresince günlük 800-850 bin, 9 günlük bayram tatilini de içine alan 12 günlük süre içinde yaklaşık 10 milyon yolcuya hizmet vereceğiz. Tatil süresince 10 bin ek seferle 450 bin yolcu daha taşınmasını hedefliyoruz.” ifadesini kullandı.

Bilet almayı düşünen vatandaşların acele etmesini isteyen Yıldırım, korsan bilet konusunda da uyarılarda bulundu.

“Vatandaşlarımız sadece otogarlardan kalkan otobüslerin firmalarından bilet alsın.” diyen Yıldırım, mağduriyet yaşanmaması için kayıt altında olmayan taşıtlara binilmemesi gerektiğini vurguladı.

KURBAN BAYRAMI'NIN ANLAMI?

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah’a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır. Müslümanlar için kutsal sayılan bugün aynı zamanda resmi tatil de demek. Kurban bayramında akraba ziyaretine gidecekler, kurban kesecekler ya da tatile gidecekler bayramının hangi günlerde olacağını merak ediyor. İşte 9 günlük kurban bayramı tatili günleri…

Kurban Bayramı günleri, Hz. İbrahim’in duasıyla müminlerin tek yürek, tek vücut oldukları, aynı iman ve aynı ruhla mübarek ve mukaddes topraklara geldikleri, tek parça örtülerine bürünerek her türlü ayrıştırıcılığı bıraktıkları, tek merkezde, Kâbe’de tavaf ettikleri, tek meydanda, Arafat’ta toplanarak hac farizasını yerine getirdikleri mübarek zaman dilimleridir.

Kurban Bayramı günleri aynı zamanda bütün müminlerin İbrahimî bir arayışla Rabbimizin kendilerine lütfettiği nimetlere şükranlarının bir ifadesi olarak Kurban ibadetini eda ettikleri mübarek vakitlerdir.

Bu bayrama adını veren Kurban; Hz. İbrahim ve Hz. İsmail örneğinde olduğu gibi ilâhî emirlere kayıtsız teslimiyet göstergesi, hak yolunda fedakârlığın bir nişanesi, Allah’ın bize lütfettiklerinden onun hoşnutluğu için verebilmenin hâl ile ifadesidir.

Kurban, sahip olduklarımızı fakir ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın tadına varma fırsatı, katılaşan kalplere, hayatın ve varoluşun gerçek anlamını unutan zihinlere öze dönüş çağrısı içeren bir hikmetler bütünüdür.