4 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Gaziantep merkezli, İstanbul, Adana ve Kilis illerinde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 ilde operasyon düzenlendi.

BAŞKALARININ ADINA KAYITLI HATLARDA BYLOCK KULLANMIŞLAR

KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda; FETÖ/PDY terör örgütüne üye kişilerin kendi aralarında haberleşmek amacıyla başkalarının üzerine kayıtlı GSM hatlarından kriptolu haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik Gaziantep merkezli, İstanbul, Adana ve Kilis illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'e getirilen gözaltındakilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.