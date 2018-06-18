552 kütüphaneye kilit

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaadi olan kitap okumak ve ders çalışmak isteyenler için çay ve kek servisi de yapılacak kıraathaneler, akıllara ülkemizdeki kütüphanelerin durumunu getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre son bir yılda 552 kütüphanenin kapısına kilit vuruldu. Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı da 262 kişi azaldı.

TÜİK verilerine göre ülkemizde 2015 yılı itibariyle toplam 29 bin 522 kütüphane bulunurken 2016 yılında 552 kütüphane kapandı ve toplam kütüphane sayısı 28 bin 970' düştü. 2014 yılında ise bu sayı 29 bin 629 idi. TÜİK'in 2016 yılı Kütüphane istatistiklerine göre, Türkiye genelinde 2016 yılında 1 milli kütüphane, 1 137 halk kütüphanesi, 552 üniversite kütüphanesi ve 27 bin 280 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 28 bin 970 kütüphane bulunuyor.

Milli Kütüphaneye kayıtlı üye sayısı 26 bin 996, halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 1 milyon 697 bin 90 ve üniversite kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 3 milyon 810 bin 634 kişi oldu. Milli Kütüphanedeki kitap sayısı, 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 3 artarak 1 milyon 298 bin 952 oldu. Milli Kütüphanedeki diğer materyal sayısı ise yüzde 5,3 artarak 155 bin 622’ye yükseldi. Milli Kütüphaneye kayıtlı üye sayısı ise 2016 yılında 2015'e yüzde 25,5 azaldı.

Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 24,1 artarak 1 milyon 697 bin 90 oldu. Bu kütüphanelerden yararlananların sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 1,1 azalarak 23 milyon 266 bin 599 oldu. Halk kütüphanelerindeki diğer materyal sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 2,7 azaldı.

Üniversite kütüphanelerinin sayısı, 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 0,5 azalarak 552 oldu. Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 0,1 azalarak 15 milyon 236 bin 013, bu kütüphanelerde kayıtlı üye sayısı da 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 0,3 azalarak 3 milyon 810 bin 634 oldu. Resmi okul, özel okul ve özel kurs kütüphanelerini kapsayan örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerinin sayısı, 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 2 azaldı. Örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerindeki kitap sayısı da, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15,2 azalarak 27 milyon 430 bin 168 oldu.