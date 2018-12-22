68 milletvekiline ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şikayeti sonrasında çoğunluğu CHP’li 68 vekilin dokunulmazlığının kaldırılması için meclise fezleke gönderdi. Fezlekeler Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ imzasıyla milletvekillerine duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinin mezuniyet töreninde taşıdıkları Tayyibler Alemi isimli karikatürü Twitter üzerinden paylaşan ve retweet yapan milletvekillerinden şikayetçi oldu. Erdoğan'ın şikayeti sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Bürosu harekete geçti. Çoğunluğu CHP'li 68 milletvekili hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılmak istenen milletvekillerinin dokunulmazlıklarıyla ilgili de çalışma başlatıldı. Parlamenter bürosu, vekiller hakkında dokunulmazlıkların kaldırılması için fezleke hazırladı.

‘MİZAHA BİLE TAHAMMÜL YOK’

Meclis başkanlığına iletilen fezlekeler işleme alındı. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ bugün akşam saatlerinde fezlekelerle ilgili bilgilendirme yazısını milletvekillerine iletti. Dokunulmazlığının kaldırılması istenen vekillerden biri olan Kocaeli milletvekili Tahsin Tarhan, söz konusu karara tepki gösterdi. “Karikatüre tahammül edemeyen, demokrasiden söz etmesin” diyen Tarhan şöyle konuştu; “21. yüzyılda insanlar tüm dünyada daha özgür söylemler için mücadele verirken ne yazık ki ülkemizde mizaha bile tahammül yok. Karikatürü sosyal medya üzerinden paylaşan ya da retweet yapan kişi Cumhurbaşkanına hakaret etmiş sayılıyor ancak kişilerin can güvenliğini tehlikeye atarak doğrudan hedef gösteren kişiler hakkında aynı hukuk devreye girmiyor.

‘ADALETİN KILICI SARAYIN GÖLGESİNDE’

Ne yazık ki artık ülkemizde yaşayan hemen hemen herkesin katıldığı bir konu var ki o da hukukun yanlı ve yandaş olması. Adalet duygusunu kaybeden bir toplumun yok olmaya mahkum olduğunu bilmeden, sürekli olarak hukuk sistemini kendileri için düzenlemeye kalkanlar, bu vebalin sorumluluğunu taşıyacaklar. İnsanların tweet attı diye yargılandığı Türkiye modeli tarihin karanlık sayfalarında yerini alacaktır. AKP hükümetleri, kendilerinden olmayan herkesi, düşman gözüyle görmeye devam ediyor. Görüyoruz ki adaletin kılıcı sarayın gölgesinde kalıyor. Bu ülkede yaşayıp AKP İktidarlarını eleştiriyorsan sonucuna

katlanacaksın anlayışıyla hukuk tamamen ele geçirilmiş durumda. Ülkenin bir çok sorunu varken kim sosyal medya da ne yazmış bunları nasıl sustururuz düşüncesiyle hareket eden bir saray hukuku var. Ancak hiç kimse merak etmesin ki ne boyun eğeriz ne de bu çarpık düzenin yanlışlarını söylemekten vazgeçeriz.”

Dokunulmazlığın kaldırılması istenen bazı vekiller şöyle;

Müzeyyen Şevkin, Burhan Bulut, Burcu Köksal, Ali Haydar Hakverdi, Gamze Taşçıer, Murat Emir, Yıldırım Kaya, Nihat Yeşil, Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Uğur Bayraktutan, Süleyman Bülbül, Ahmet Akın, Ensar Aytekin, Mehmet Göker, Lale Karabıyık, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Muharrem Erkek, Özgür Ceylan, Kazım Arslan, Haşim Teoman Sancar, Okan Gaytancıoğlu, Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan, Suzan Şahin, Serkan Topal, Alpay Antmen, Ali Mahir Başarır, Onursal Adıgüzel, Fethi Açıkel, Oğuz Kaan Salıcı, Mahmut Tanal, Aykut Erdoğdu, Yüksel Mansur Kılınç, Gökan Zeybek, Ali Şeker, Engin Altay, Özgür Karabat, Turan Aydoğan, Emine Gülizar Emecan, Murat Bakan, Kani Beko, Tacettin Bayır, Kamil Okyay Sındır, Atila Sertel, Mahir Polat, Hasan Baltacı, Çetin Arık, Haydar Akar, Tahsin Tarhan, Veli Ağbaba, Özgür Özel, Bekir Başevirgen, Ali Öztunç, Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Ömer Fethi Gürer, Seyit Torun, Engin Özkoç, Kemal Zeybek, Ulaş Karasu, Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygün, Kadim Durmaz, Aziz Aydınlık, Özkan Yalım, Deniz Yavuzyılmaz, Aysu Bankoğlu, Özcan Özel, Baha Ünlü.