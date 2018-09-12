ABD’den İran’a Irak uyarısı

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Irak'taki elçilik ve konsolosluklarına yönelik saldırıları gerekçe göstererek, benzer olayların gerçekleşmesi durumunda İran'ı sorumlu tutacaklarını bildirdi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, yazılı bir açıklama yaparak İran’ı uyardı.

“SORUMLUSU TAHRAN REJİMİDİR”

Basra’daki konsolosluk ve Bağdat’daki elçilik binalarına son birkaç gündür yapılan saldırılara dikkati çeken Sanders, “İran, Irak’ta kendiyle bağlantılı olan, ekonomik olarak desteklediği, eğittiği, silahlandırdığı grupların bu saldırıları yapmasını durdurmaya yeltenmedi. ABD, devlet binalarının zarar görmesi ve çalışanlarının yaralanması durumunda Tahran rejimini sorumlu tutacaktır.” ifadelerini kullandı.

Sözcü Sanders, ABD’nin, vatandaşlarının hayatını savunmak için kararlılıkla ve hızla karşılık vereceği uyarısında bulundu. AA