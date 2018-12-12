ABD’nin resmi dili nedir? 12 Aralık Hadi ipucu sorusu

Hadi ipucu sorusu yayınlandı! Her akşam 20.30'da oyun severlerle buluşan Hadi bu akşam kolay bir soru yöneltti. Hadi ipucu sorusunun cevabını öğrenerek bir adım avantajlı olmak isteyenler 12 Aralık Hadi ipucu sorusunu ve cevabını haberimizden öğrenebilir. Hadi ipucu sorusu: ABD'nin resmi dili nedir?

Hadi ipucu sorusunun cevabını araştırıyorsanız doğru adrestesiniz. Son zamanların en popüler bilgi yarışması olan Hadi bu akşam kolay bir soru sordu. Ancak bildiğiniz cevap sizi yanıltabilir. Hadi yarışmasına katılmak için telefonunuzdan Hadi uygulamasını indirmelisiniz. Bu akşamki Hadi ipucu sorusu: ABD’nin resmi dili nedir? İşte yanıt…

12 ARALIK HADİ İPUCU SORUSU: ABD’NİN RESMİ DİLİ NEDİR?

CEVAP: ABD’NİN RESMİ DİLİ YOKTUR

Amerikan Nüfus İdaresi'nin yayınladığı son verilere göre, Amerika'da yaşayanlar İngilizce'nin dışında evlerinde Türkçe dahil, 350'ye yakın farklı dil konuşuyor. Bu sayı son yapılan araştırma sonuçlarından 39 dil daha fazla.Yayınlanan nüfus verilerindeki bilgilere göre, Amerika'da evlerde İngilizce en çok konuşulan dil olsa da, İspanyolca, Çince, Fransızca ve Vietnamca dahil, halkın evlerinde konuştuğu dillerden sadece birkaç tanesi.

Daha az yaygınlıkta konuşulan dillerin arasında Pennsylvania Flemenkçesi, Türkçe, Romence bulunuyor. Ayrıca 350 binden fazla kişinin konuştuğu Yupik, Dakota, Apaçi, Keres, Çeroki gibi 150 farklı Yerli Amerikan dili de konuşuluyor.