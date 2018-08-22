Adana’da korkunç olay

Adana'nın Kozan ilçesinde Fatma Özbahar oğlu Yiğit Çınar Özbahar'ı bir apartman inşaatının giriş katında boğarak öldürdü.

Olay, Kozan İlçesi Türkeli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrılan Fatma Özbahar dün akşam saatlerinde yanına oğlu Yiğit Çınar’ı da alarak evinden ayrıldı. Anne ve oğlundan haber alamayan yakınları ise polisi aradı. Çevrede arama yapan polisler, ayrıca ilçedeki belediye hoparlörlerinden anons yaptı. Bir süre sonra ekipler, anneyi Fehmi Özel Türkay Caddesi’ndeki mezarlık yakınınlarında buldu. Polisi görünce kendisine zarar veren Özbahar, çocuğunu öldürdüğünü söyledi. Yaralı kadın çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

OĞLUMA KÜFÜR EDİYORLARDI

Daha sonra polisler, Özbahar’ın çocuğunu öldürüp bıraktığı inşaata gitti. Burada arama yapan polis, Yiğit Çınar’ın cansız bedenini buldu. Sorgulanan kadın ise, ” Benim oğluma herkes küfür ediyor, kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Sinir krizi geçirdim, oğlumu boğdum” dedi. Gözaltına alınan Özbahar, daha sonra ‘Kasten adam öldürme’ suçundan mahkemeye zevk edildi. Yiğit Çınar ise otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

DHA