Adnan Oktar’a Kazakistan ve Duabi’den milyon dolarlar…

Adnan Oktar Örgütü’ne Kazakistan’daki şirketinden ayda bir milyon dolar, Dubai’deki şirketlerinden de yüklü miktarda para geldiği ortaya çıktı. Savcılığın, örgütün finansmanının nasıl sağlandığına ilişkin çok önemli bilgiler tespit ettiği öğrenildi. Sözcü ayrıntılara ulaştı. İşte detaylar…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Adnan Oktar Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında çok önemli ayrıntılara ulaşıldı. Soruşturma dosyasına giren bir bilgiye göre örgüte Kazakistan ve Dubai'deki şirketlerinden yüklü miktarda para geliyordu. Buna göre bu iki ülkedeki şirketlerinden örgüt için gelen paranın ayda birkaç milyon dolar olduğu belirtildi.

HER AY 3 AYRI ÇANTA İÇİNDE 1 MİLYON DOLAR'A YAKIN PARA GELİYORDU

Kazakistan'da kurulan şirket üzerinden ayda 1 milyon dolara yakın paranın Türkiye'de örgütün finansmanında kullanıldığının tespit edildiği ifade edildi. Paranın Kazakistan'dan İstanbul'a nakit olarak getirildiği bir kısmının da örgüt şirketlerine yapılan ödemeler adı altında bankalar üzerinden havale yoluyla gönderildiğinin saptandığı öğrenildi.

Dubai'deki şirket üzerinden de milyon dolarların örgüte aktarıldığı ifade edilirken bu paranın da nakit olarak örgüte teslim edildiği bildirildi. Ayda birkaç kez yapılan bu para transferinde her getirilen çanta içinde ortalama 300 bin dolar para olduğunun belirlendiği ifade edildi.

GÜNLÜK HARCAMALAR ÖRGÜT ÜYELERİNİN KREDİ KARTLARINDAN

Soruşturma dosyasına giren bir başka bilgiye göre Adnan Oktar Örgütü'nün günlük harcamalarını da zengin mensuplarının kredi kartlarıyla yapıldığı belirlendi. Maddi olarak iyi durumda olan örgüt mensuplarının kredi kartlarını örgüte tahsis ettikleri ve yapılan harcamaların bu kartlarla veya zengin örgüt üyeleri tarafından karşılandığının saptandığı ifade edildi. Bu harcamaların genelde market alışverişi, yol masrafı ve konaklama giderleri olduğu öğrenildi.