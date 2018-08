Erdoğan’dan ABD’ye misilleme talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türk bakanlara yönelik yaptırım kararına karşılık verilmesi talimatını vererek, "Biz dün akşama kadar sabrettik. Bende bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum. ABD'nin Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız. Arapların çok güzel bir atasözü var; men dakka dukka. Biz de bunu yapacağız. Hiçbiri mütekabiliyet anlayışının dışında değildir. Siz böyle yaparsanız bizde bunu yaparız. Burada Trump büyük bir oyuna gelmiştir. Oyun kurucuları da gayet iyi biliyorum. Bu oyunu sayın Trupm'ın bozması gerekir. Bizler bu noktada kararlıyız ve kararlı olarak duruşumuzu dürüst olduğumuz için aynen devam ettireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonunda yapılan AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresine katıldı. ‘Çağı aydınlatan kadınlar,Güçlü kadın güçlü Türkiye’ temasıyla düzenlenen kongrede parti müzikleri çalındı. Kongre salonuna ‘Ak kadın inandı Türkiye kazandı’, ‘Umudumuz var yarınlarla bu dava güçlenecek kadınlarla’, ‘Demokrasi kahramanları Türkiye’nin kadınları’, ‘Gelecek mazeret değil başarı bekliyor Ak kadınlar başarıdan başarıya koşuyor’, ‘Bizde bu inanç sizde bu yürek oldukça durmayacağız’, ‘Ak kadınlar yorulmaz liderini bırakmaz’, ‘Geleneği geleceğe taşıyan ak kadınlar’ yazılı afişler ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resimlerinin yer aldığı posterler asıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte kongrede kadınları selamlayarak karanfil attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu muhteşem salonun ülkemin dört bir yanındaki yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak kadınlarımızı selamlıyorum. Filistin’in yiğit kadınlarını, Arakan’ın mazlum kadınlarına , Afrika’nın Asya’nın cefakar kadınlarına, Suriye’nin gözü yaşlı kadınlarına selamlarımı gönderiyorum. Her türlü ayrımcılık ve baskıya rağmen Türk ve Müslüman olmanın onurunu göğsünde gururla taşıyan gurbetçi kadınlarımızı selamlıyorum” dedi.

‘MASUM SABİLERİN KANINI DÖKEN ALÇAKLARDAN KATLİAMLARIN HESABINI MUHAKKAK SORACAĞIZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şehit yakınlarımız gönüllerini ferah tutsun. Bir haftada 56 teröristi etkisiz hale getirdik. Onlar inlere girecek biz onları inlerinde takip edeceğiz. Bu konuda durmak yok.Türkiye büyük bir devlet. Devlet kime şefkat göstereceğini kime de kadife eldiven içindeki demir yumruğunu indireceğini çok iyi bilir. Teröristleri kutsayanlar devletimizin pençesinden asla kurtulamayacaklardır. Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecektir. Nereye gizlenirse gizlensin kaçarsa kaçsın ağzı daha süt kokan masum sabilerin kanının döken alçaklardan katliamların hesabını muhakkak soracağız” diye konuştu.

‘AK PARTİ KADIN KOLLARININ SAYISI DİĞER SİYASİ PARTİLERİN TOPLAM ÜYE SAYISINI BİLE GERİDE BIRAKMIŞTIR’

Siyasi hayatının her aşamasında kadınlarla birlikte yürüdüğünü anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: “Bundan 17 yıl öncede partimizi kurarken yine kadınlarımızla birlikte kuracağız dedik. Yeni Türkiye’yi kadınlarımızla birlikte inşa edeceğimiz sözünü verdik. Bugün geriye dönüp baktığımızda sözümüzü tuttuğumuzu görüyoruz. Kadınlarımızın iş gücüne katılım oranı yüzde 23’ten 34’e yükseldi. Ve daha da ilerliyor.

Kadınların siyasete katılımına baktığımızda AK Partide zirveye ulaştık. 4 milyon 600 bin kadın üyemiz var AK Parti kadın kollarının. Bu, diğer siyasi partilerin toplam üye sayısını bile geride bırakmıştır. Türkiye’de kadın kolları kongresi yapan ilk ve tek parti AK Partidir. Mecliste AK Parti sıralarında 53 kadın milletvekilimiz bulunuyor. Diğer siyasi partilerde böyle bir şey yok.

Bunlar 45’i teşkilatlardan gelen arkadaşlarımızdır. Nereden nereye geldiğimizin açık ispatıdır bu. AK Parti kadın kolları kongresinde emek veren kardeşlerimiz görevlerini sürdürüyorlar ve sürdürecekler. 15 Temmuz’da kadınlarımızın cesaret, kahramanlık, fedakarlık, şahadet ve gaziliklerine şahit olduk . Darbeci hainlerin karşısına dikilip hesap soran üzerine yağan kurşunlara aldırmadan öne atılan tankları elleriyle durdurun kadınlarımızın o gece gösterdikleri kahramanlık anlatılacaktır nesiller boyu. Kamuda ve özel sektörde çalışanlar ve onların arasında kadın sayısı giderek artıyor. Kamu çalışanlarının yüzde 38’i kadınlarımızdan oluşuyor.

Öğretmenler arasında bu oran yüzde 56, banka çalışanları arasında yüzde 51 ile erkeklerin önüne geçti. Öğretim elemanı arasında yüzde 45’e yaklaştık.Serbest çalışan mimar ve avukat arasında kadın oranı yüzde 44’e ulaştı. 249 büyükelçiden 51’i kadın. Hakim ve savcılarımızın üçte biri kadınlardan oluşuyor. Kadınlar hayatın her alanında varlıklarını en güçlü şekilde hissettirmekle kalmıyor başarılarıyla bulundukları yeri hakettiklerii gösteriyorlar. Gece gündüz mücadele veren tüm kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum Türkiye’nin AK Parti yönetiminde sadece kadınlar konusunda değil her alanda nereden nereye geldiğinin en yakın şahitleri sizsiniz.”

AK Partinin icraatlarını anlattığı sırada Kocaeli’den gelen partililer tribünlerde ‘Selam olsun yiğit doğuran analara, Kocaeli’den sevgi getirdik Başkan Erdoğan’a’ pankartı açtı. Erdoğan bu sırada “Anacığıma da Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

‘İHA’LARI ABD’DEN AVRUPA’DAN ALAMAZKEN KENDİMİZ ÜRETİR HALE GELDİK’

Savunma Sanayine yönelik AK Parti’nin icraatlarını anlatan CUmhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: “Stratejik ortağımız ABD’den alamazken Avrupa ülkelerinden alamazken insansız hava araçlarını, kendimiz üretir hale geldik. Silahlı insansız hava araçlarını kendimiz üretir hale geldik. Şimdi daha ileri gidiyoruz daha güçlülerini üretir hale geliyoruz. Birçok alanda savunma sanayinde Türkiye olarak yüzde 65 ihtiyacımızı kendimiz karşılar hale geldik. Daha ileri gideceğiz Daha güçlü olacağız. Şimdi uzay sanayinde adımlarımızı atıyoruz inşallah.”

‘TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİ, HUKUKUN GEREĞİ NEYSE ONU YAPACAKTIR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan dış politikada son dönemde yaşanan gelişmeleri anımsatarak ABD ile Türkiye arasında gerilen ilişkilere dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti: “Dış politikada son zamanlarda malum gelişmeleri takip ettiniz. Ve Amerika’nın özellikle son İzmir’deki Papaz Brunson olayıyla alakalı attığı adım stratejik ortağa yakışmayacak adımdır. Ve Amerika bu adımla birlikte aslında Türkiye’ye karşı ciddi bir saygısızlık yapmıştır.

Bir taraftan ‘model ortak, stratejik ortak müttefik’ diyeceksin, sonra FETÖ ile ilişkisi olan buradaki bir papazı savunma gayreti içine gireceksin. Türkiye bir hukuk devleti. Hukukun gereği neyse onu yapacaktır. Bizimle asla bir takas anlayışı içinde 6 kez Amerika’ya girip çıkan Halkbank Genel Müdür muavinini tutuklamak suretiyle kalkıp bizimle bir takasa girmeyin. Böyle bir anlayış bizim anlayışımız değil. Hukuk neyse biz bunun yanında olacağız. Halk Bankamızla hiçbir alakası olmadığı halde bir bedel ödetme yoluna gitmeyi de asla doğru bulmuyoruz. Çünkü suçlu bedelini öder ama suçu yoksa ona bedel ödetme gayreti içinde girmek kkimsenin haddine değil.”

‘ABD’NİN ADALET VE İÇİŞLERİ BAKANLARININ TÜRKİYE’DEKİ MAL VARLIKLARINI DONDURACAĞIZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri ve Adalet Bakanları hakkında alınan yaptırım kararına karşılık verileceği talimatını vererek şöyle devam etti: “Benim kalkıp İçişleri Bakanımı, Adalet Bakanımı Brunson ile ilgili olarak onu yakından takip etti şöyle böyle yaptı demek suretiyle Amerika’daki mal varlıklarına el koyuyoruz mantığı mantık değildir. Yani bu Teksastakilerin işi olabilir ama kalkıpta burada Amerika’da herhangi bir mal varlığına sahip olmayan bakanlarımla ilgili böyle bir yaklaşımı kabullenmek asla mümkün değil. Biz dün akşama kadar sabrettik. Bende bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum.

ABD’nin Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye’deki mal varlıklarını donduracağız. Arapların çok güzel bir atasözü var; men dakka dukka. Biz de bunu yapacağız. Hiçbiri mütekabiliyet anlayışının dışında değildir. Siz böyle yaparsanız bizde bunu yaparız. Türkiye ile bu alanda bu şekilde bir yaklaşım doğru değildir. Eğer burada samimi hareket edeceksek gerçekten stratejik ortaksak ortaklığımız gereğini yapalım. Somali, Afganistan’ da beraber değil miyiz? NATO’da bir ve beraber olduğumuz için ortak adımlar atmadık mı? Siz ortaklarınıza bu tür yaklaşım içinde olursanız biz sizleri nasıl tanımlayacağız? Türkiye bu anlayışla bu şekilde yaklaşımla terbiye edilemez. Bu sadece Siyonist bir yaklaşımın tezahürüdür. Olayın aslı budur”

‘TRUMP BÜYÜK BİR OYUNA GELMİŞTİR’

Türkiye’ye tehdit diliyle geri adım attırılamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Burada Trump büyük bir oyuna gelmiştir. Oyun kurucuları da gayet iyi biliyorum. Bu oyunu Sayın Trump’ın bozması gerekir. Bizler bu noktada kararlıyız ve kararlı olarak duruşumuzu dürüst olduğumuz için aynen devam ettireceğiz. Dış politikamızı hiçbir zaman yalanlar sahte düzmece tezgahlar üzerine kurmadık. Her zaman dik durduk ama dikleşmedik. Tabi değerli kardeşlerim biz Türkiye’yi büyütüp güçlendirdikçe eski Türkiye’nin zayıflıklarına alışmış olanlar adeta çıldırıyor. Ülkemize yönelik saldırıların sebeplerine bakın ortada bir tane aklı mantık hak hukukla izah edilecek husus bulamazsınız. Tamamı siyasi ve ekonomik olarak ülkemizi sindirmeye yönelik eylem ve söylemlerle üzerimize gelenlerin cevabını verdik vereceğiz. Tehdit dili ve saçma sapan yatırım kararlarıyla Türkiye’ye geri adım attıracaklarını sananlar bu ülkeyi de bu milleti de hiç tanımamışlar demektir.

Bizi ABD’nin sistemini bilmemekle suçlayanlar bu milletin tarihi ve kültüründen bir haber oldukları anlaşılıyor. Biz bu tür baskılara asla boyun eğmedik eğmeyiz. Türkiye Avrupa’nın olduğu gibi Amerika’nın da iç politika malzemesi yapılamaz. Avrupa’nın yaptığı hataları tekrarlamak Amerika’ya hiçbir şey kazandırmaz. Biz kaybet kaybet oyunlarına taraf olmak istemiyoruz. Biz her yerde ve her zaman kazan kazan politikalarından yanayız. Üzüm yemek için her türlü işbirliğine varız. Ama derdi bağcı dövmek olanlara da bu fırsatı asla vermeyiz. Burası 2200 yılı aşan bir devlet geleneğine ve hafızasına sahip bir millettir. Bizi dün söylediğini bugün yalanlayan devletlerle karıştıranlar çok yanılırlar. Tarihimiz boyunca olduğu gibi son 16 yılda da yüzleştiğimiz her türlü sorunu bu prensipten taviz vermediğimiz için atlattık. Ne Amerika yönetimiyle ne de diğer ülkelerle aramızda çözülemeyecek hiçbir sorunumuz olmadığını düşünüyorum. Muhataplarımızın bir süredir sergiledikleri fevri tutumdan vazgeçerek en kısa zamanda akli selime döneceklerini ümit ediyoruz. Aklın yolundan giderek aramızdaki ihtilaf konularını geride bırakacağını düşüyorum.”