AKP’nin, Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ı görevden aldığı ileri sürüldü

AKP'de yaşanan gerginlik görevden almayla sonuçlandı. AKP'li Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın, görevden alındığı ileri sürüldü. Yılmaz, dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden Numan Kurtulmuş'u çok sert sözlerle eleştirmişti.

Protokol tartışmasıyla gündeme gelen Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ın AKP Genel Merkezi tarafından görevden alındığı ileri sürüldü. Yılmaz’ın görevden alınmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunulmazken yaşanılan bu gelişmenin ardından Yılmaz’ın AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş hakkında bazı mesajlar paylaştığı iddia edildi.

Sosyal medya hesabından Yılmaz şunları yazdı:

“Birileri sözlerini unutmuş gibi ama biz unutmadık, unutmayacağız! Firavunlaşmadık, karunlaşmadık, kibre düşmedik. Dilimizin Ali dediğine, kalbimiz Muaviye demedi… ‘Aramızda gizli ve sinsi AKP’liler olabilir’ demişti. Yıllar sonra haklı olduğu ortaya çıktı. Geldiği yere bakılırsa. En gizli ve sinsi kendi çıktı. ‘Edebinizi takının’ diyerek partimize parmak sallayan, en ağır hakaretleri hiç çekinmeden sıralayan kişinin 8 yıl önceki sözleri… Demek ki, Ne oldum değil, ne olacağım demeli!”

Yılmaz bu paylaşımları daha sonra sildi.

AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Enver Yılmaz’ın Ankara’da olduğu ve AKP Genel Merkezi’nde görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Yılmaz’ın Ankara’dan döndükten sonra açıklama yapması bekleniyor.

PROTOKOL KAVGASI DAMGA VURMUŞTU

Ordu’da, 23 Temmuz 2017’de Aybastı Perşembe Yayla Şenliği´nde dönemin Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik ile Enver Yılmaz arasında protokol tribününde kavga çıktı. O dönem Kültür ve Turizm Bakanı ve Ordu Milletvekili olan Numan Kurtulmuş, kavganın arasında kalarak şenliği terk etmişti. Numan Kurtulmuş ile Enver Yılmaz arasında bu olay nedeniyle küskünlük yaşandığı öne sürülmüştü. Emniyet Müdürü Suat Çelik de kendi isteğiyle Ordu Emniyet Müdürlüğü’nden merkeze gitmiş, ardından da Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’na atanmıştı.