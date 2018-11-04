Almanya’da muhteşem balo

ATATÜRK’ün Cumhuriyet’i emanet ettiği gençler, Almanya’nın Koblenz Kenti’nden “emanetinin bekçisiyiz” mesajı verdi. Çocukların ve gençlerin gösterileri göz doldurdu. Almanya, İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı’yla inledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Koblenz Örgütü'nün düzenlediği Cumhuriyet Balosu, çocuk kolu, gençlik kolu ve kadınlar kolunun muhteşem birlikteliği ile Almanya'daki en görkemli kutlamayı yaşattı.

Vallendar Kasabası'nın kongre salonundaki yemekli baloya, 750 kişi yer ayırttı. Başkan Sevim Karadağ'ın konukları ise CHP eski milletvekili, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Süheyl Batum ve yine CHP eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş oldu.

ÇOCUKLARA EĞİTİM BURSU

Kurtuluş Savaşı, cumhuriyetin ilanı, gençler tarafından tiyatrolarla, özel kareografilerle anlatıldı. 5 ile 10 yaş arasındaki çocukların İzmir Marşı kareografisi büyük alkış topladı. Salon, İzmir Marşı, 10. Yıl Marşı'yla inledi. Açılış konuşmasını yapan Başkan Sevim Karadağ, CHP'nin kısa sürede Koblenz'de 295 üyeye ulaştığını, Türkiye'de 9 çocuğa eğitim bursu vermekten gurur duyduklarını söyledi.

MİLLET EGEMENLİĞİ SARAYA GİTTİ

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, konuşmasında Cumhuriyet'in en önemli unsurunun kadınlar olduğunu söyledi. Yarkadaş, “Ancak 95 yıl sonra geldiğimiz tablo, Atatürk'ün ‘kayıtsız şartsız millet egemenliği' noktasından saray egemenliğine geçiştir Şu anda Türkiye'de monarşik sistem var. Etkisizleştirilmiş bir meclis ve kanunlar yerine saraydan çıkan Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetiliyoruz. Avrupalı Türkler'i de, bu yerel seçimlerde tüm güçleriyle demokrasi ve cumhuriyete destek olmaya çağırıyorum” dedi.

ADD Genel Başkanı Süheyl Batum da, “Biz kazanacağız ve aslında 16 Nisan referandumunda biz kazandık” dedi. Batum, şunları söyledi:

CUHRURİYETİ HALKTAN SAKLAYAMAZ

“Her türlü baskıya, televizyonlarda 23 saat boyunca, ‘hayır diyenler vatan hainidir' yayınlarına rağmen, 16 Nisan başkanlık rejimi referandumunda, yüzde 52 ile biz kazandık. Yine biz kazanacağız. Ankara'da 29 Ekim nedeniyle önce 1. Meclis ardından, Anıtkabir önünde buluşacaktık. Her yeri demir perdelerle örtmüşler, tam 8 kez arandık. Ama engelleyemediler, 29 Ekim'de Anıtkabir önünde 1 milyonu aşkın kişiyle rekor kırıldı. Reis, Cumhuriyet'i hakından saklamaya çalıştı. Cumhuriyet demek, egemenliğin reise, sultana değil, millete ait olması demektir. Artık herkesi, her türlü korkudan kurtarıp ayağa kalkma zamanıdır. Biz kazandık, biz kanazağız.”

CHP Koblenz'in düzenlediği geceye ADD Genel Başkanı Prof. Süheyl Batum ile CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş katıldı ve gece anısına Başkan Sevim Karadağ'dan plaket verildi.

Cumhuriyet Balosu'nda miniklerin İzmir Marşı Kareografisi büyük alkış aldı. Salon hep birlikte marşlarla inledi.

750 kişinin katıldığı gecede, gençlerin “Cumhuriyetin bekçileri olduğunu” göstermesi gözleri yaşarttı. Salonun büyük çoğunluğunu genç çiftler oluşturdu.