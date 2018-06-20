Anket sonuçlarına göre ittifaklar çok yakın! İşte en son anket sonuçları…

24 Haziran seçimlerine çok kısa bir süre kaldı, vatandaşlar tarafından anket sonuçları da merakla araştırılıyor. Son anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri tahminleri neler? İşte seçim anketi sonuçlarına göre son durum...

24 Haziran’da hem milletvekili hem de cumhurbaşkanı seçilecek. Son seçim anketi sonuçlarına göre seçimler ikinci tura kalıyor. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı’nın oy oranları ise neredeyse eşit. Adım adım 24 Haziran seçimleri yaklaşıyor ve vatandaşlar son anketlere göre yaklaşan seçimlerin nasıl sonlanacağını merak ediyor. İşte 24 Haziran seçimleri için yapılan son anketlere göre beklenen sonuçlar…

ERDOĞAN VE İNCE KAFA KAFAYA

Remres Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık şirketi “Erken Seçime Doğru” başlıklı mayıs ayı anketini açıkladı. ‘Cumhur İttifakı’ ve ‘Millet İttifakı’ arasındaki farkın azaldığı görüldüğü ankette HDP’nin barajı geçtiği görülüyor. 6-9 Mayıs tarihleri arasında 28 ilde 3653 kişi ile yapılan anket sonuçlarına göre, AKP’nin oylarını artırma trendine girdiği görülüyor.



MHP KAN KAYBEDİYOR

MHP’nin kan kaybetmeye devam ettiği gözlemlenen ankette, CHP’nin Muharrem İnce ismini açıklaması ile durum “durağan”dan “pozitif”e doğru evrilmiş durumda. HDP de kemik oylarını koruma konusunda en kararlı seçmen grubuna sahip görünüyor. Bu pazar seçim olsa kararsızlar dağıtıldıktan sonra sonuçlar şöyle oluyor: Tayyip Erdoğan: %42.1, Muharrem İnce: %24.1, Meral Akşener: %17.1, Selahattin Demirtaş: %12.6, Temel Karamollaoğlu: %3.9, Doğu Perinçek: %0.2. Seçmenlere “Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Erdoğan ile İnce kalırsa tercihiniz ne olur?” diye de soruldu. Yanıtlar şöyle: Erdoğan: %41.8, İnce: %41.3, Kararsızlar: %10.2, Oy yok: %6.7.

ANKET SONUÇLARINA GÖRE MUHALEFET ARTIYOR

SONAR Araştırma, seçime 37 gün kala Türkiye'nin nabzını tuttu. 26 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı son seçim anketine göre Tayyip Erdoğan, yüzde 42'lik oy oranı ile ilk turun birincisi. İnce ve Akşener'in toplam oyu, Erdoğan'ın ilk turdaki oyunu geçiyor. SONAR Araştırma Şirketi tarafından 26 ilde 3 bin kişi ile yapılan cumhurbaşkanlığı seçim anketinden ‘’Seçim 2. tura kalacak” sonucu çıktı. İlk turda Erdoğan yüzde 42 oy alırken, CHP’nin adayı Muharrem İnce yüzde 21.91 oy ile 2. sırayı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yüzde 21 oy ile 3. sırayı paylaştı. HDP’nin adayı eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş yüzde 11.01, SP lideri Temel Karamollaoğlu’na yüzde 2.10, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e de yüzde 1.98 oy çıktı. Buna göre ilk turu 24 Haziran’da gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuç alınması, 2. turun yapılacağı 8 Temmuz’a kalacak. Araştırmanın hata payının 0.99–1.81 aralığında olduğu vurgulandı ve kararsız seçmenler de orantısal biçimde dağıtıldı.

SONAR, 7-17 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde 3 bin kişi ile cumhurbaşkanlığı seçimi araştırması yaptı. İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Samsun, Trabzon, Adana, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Hatay illerinde vatandaşlara, 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verecekleri sorusu yöneltildi. SONAR anketörleri, “Cumhurbaşkanlığı seçimleri bugün yapılsa, sayacağım isimlerden hangisine oy verirsiniz?” sorusunu yönelttiler ve 6 adayın ismini sıraladılar.