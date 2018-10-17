Vahşet! Anne ve yavrularını öldürüp çöpe attılar

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde gönüllü hayvan severler tarafından yapılan kedi evi çevre sakinleri tarafından yıktırıldı. Kedi evinde yaşayan yeni doğum yapmış anne kedi ile yavrularının yıkım sırasında öldüğü ve çöp konteynerine atıldığı iddia edildi.

Kocaeli'de dün korkunç bir olay yaşandı. Gölcük ilçesinde Değirmendere Yalı Mahallesi’nde gönüllü hayvan severler tarafından yapılan kedi evi, mahallede yaşayan bir çift tarafından iş makinesi çağırılarak yıktırıldı. Kedi evinde yaşayan yeni doğum yapmış anne kedi ile yavrularının yıkım işi sırasında öldürülüp çöp konteynerine atıldığı iddia edildi. Kedi evini yapan gönüllü hayvan severler durumu Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) temsilcisi Sabiha Kaya’ya bildirdi. Kaya “Yeni doğum yapmış anne kedi ile yavrularının öldürülüp çöp konteynerine atılması insanlıkla bağdaşmaz. Bu canileri şiddetle kınıyoruz. Vicdansız bu çiftin ceza alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız” açıklamasında bulundu.

KATLİAM, VAHŞET

Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Platin Pek ise “İhbar sonucu olay yerine gittim. Olay yerine çağrılan Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkilileri tetkikte bulunup gerekli işleme başlamışlardır. KİHAYKO temsilcisi Sabiha Kaya ve gönüllü Meral Deniz ile yaptığımız çalışma sonucu tüm kamera kayıtlarına ulaştık. Eylemi gerçekleştiren kişiler hakkında KİHAYKO temsilcisi Sabiha Kaya emniyete suç duyurusunda bulundu. Olayın takipçisiyiz. Bunu yapan karı-koca elini kollunu sallayarak gezmesin. Bu katliam, bu vahşettir“ dedi.