Antalya’da dev proje sessizliğe büründü

Ekonomide yaşanan sıkıntı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in 200 milyon liralık maliyetli dev projesi 30 bin kişilik Antalya Camii ve İslam Eserleri Müzesi inşaatını da vurdu. Proje alanında yaklaşık 7 aydır tek bir çivi bile çakılmadığı gözlendi. Belediye yetkilileri 2 ay içerisinde tamamlanması öngörülen proje için "İnşaat devam ediyor" dedi

AKP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in talimatıyla Kepez ilçesinde inşasına başlanan Antalya Camii ve İslam Eserleri Müzesi inşaatının durduğu iddia edildi.

Üç büyük firmanın ortaklığında 28 Nisan 2017'de yapımına başlanan Antalya Camii ve İslam Eserleri Müzesi projesinde, iş bitiş tarihine aylar kalmasına rağmen inşaatın tamamen durma noktasına geldiği gözlendi.

İNŞAAT ALANINDA ÇALIŞMA YOK

Yaklaşık 200 milyon TL'ye mal olması planlanan proje inşaat sahasında çalışmayan bir vinç görüntülendi. İnşaatı yapan işçilerin de inşaat alanında bulunmaması inşaatın yarım kaldığını görüntüsünü ortaya çıkardı.

“İNŞAAT DEVAM EDİYOR”

Projeyi üstlenen firmalardan biri olan Al-Ga İnşaattan yapılan açıklamada ise inşaatın yavaşladığı, yalnızca içeride izolasyon çalışmalarının yapıldığı ifade edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre çalışmaların devam ettiği, inşaatın yüzde 90'nının tamamlandığı projenin durdurulmasının söz konusu olmadığı belirtildi.

Bu yılın sonunda hizmete açılması beklenen projenin, bu haliyle 2 aylık süre içerisinde nasıl bitirileceği de kentte merak konusu oldu.

PROJEDE NELER VAR?

Toplam inşaat alanı 81 875 metrekare olan, Antalya Ulu Camii projesi kapsamında 10 407 kişilik kapalı, 20 bin kişi ise açık alanda aynı anda ibadet edebileceği belirtiliyor.

Kompleksin içerisinde 610 araçlık otopark, toplantı salonları, 800 kişilik konferans salonu, abdesthane, atölye, kütüphane gibi mekânlar yer alıyor.

4 minareli caminin minare boyları ise ikisi 87 metre, diğer ikisi de 77 metre olacak şekilde tasarlanmış. Toplam inşaat alanı 11 838 metrekare olan müze projesi içerisinde geçici ve kalıcı sergi alanları, kafeteryalar, atölyeler, dükkanlar ve kütüphane gibi mekanlar bulunuyor.