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Antalya’da uçak kazası! İki kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağı düştü. Kazada pilotlar Serkan Dilci ve Deniz Adalı hayatını kaybetti.

android-time 16:01 30 Ekim 2018
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağı düştü. Kazada pilotlar Serkan Dilci ve Deniz Adalı hayatını kaybetti.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, olaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Manavgat ilçesi Ulualan mevkisinde eğitim uçağı düştü. İlk tespitlerimize göre Yıldız Air firmasına ait uçağın pilotu Serkan Dilci ve yardımcısı vefat etti. Allahtan rahmet diliyorum. Jandarma ve 112 Acil Yardım ekipleri olay yerinde. Her türlü tedbiri almış durumdayız. Bu uçağın daha önce İzmir’de bir aracın çatısına basan uçak olduğu söyleniyor.” dedi.

 

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Fotoğraf: İHA

AA

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Son güncelleme: android-time 11:2631.10.2018
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