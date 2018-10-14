AOÇ’de skandal iddialar: 60 bin şişe şarap…

1925 yılında tarımı geliştirmek için Atatürk tarafından kurulan Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili şok iddialar gündeme geldi. 2010 yılında şarap fabrikasının AOÇ Müze ve Sergi Salonu’nda dönüştürülmesi açıklanmazken, 60 bine yakın şarabın ‘üretim hatası’ diye depolarda bekletildiği kaydedildi.

İddiaları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye soran CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, “Tesiste üretimi yapılan tüm ürünlerin son 10 yıllık üretim istatistikleri nelerdir” diye sordu. CHP'li Köse, TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde Bakan Pakdemirli‘den şu sorulara yanıt vermesini istedi.

ŞARAPLAR DEPODA BEKLETİLİYOR

*AOÇ içerisinde yer alan ve kapatılan şarap fabrikası sonrası üretilen yaklaşık 60 bin şişe şarabın depolarda hiçbir şekilde değerlendirilmeden, ‘üretim hatası' diye bekletildiği iddiaları doğru mudur? Tesiste üretimi yapılan tüm ürünlerin son 10 yıllık üretim istatistikleri nelerdir?

*AOÇ bünyesinde Ziraat Sanatları Fabrikası'nda üretilen yaklaşık olarak 50 ton süt kaşarının bozulmaya bırakıldığı bilgisi gerçek midir? Bu üretimle beraber tesis ne kadar zarara uğramıştır? Konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmiş midir? Bu peynirlerle çürümeye terk etmek yerine öğrenci yurtlarına, hayır kurumlarına vermeyi düşünmediniz mi?

ÖZEL KONUT TADİLATA ALINDI

*AOÇ mülkiyeti olan ve arazi içerisinde yer alan tarihi Alman Büyükelçiliği Binası'nın bedelsiz olarak Hayrat Vakfı'na verildiği doğru mudur?

*Ekonomik kriz sebebiyle kamuda tasarruf tedbirleri alındığı dönemde çiftlik arazisi sınırları içinde yer alan konutunuzun yüksek maliyetlerde tadilata alındığı doğru mudur?