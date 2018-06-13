Arefe günü resmi tatil mi? İşte 2018 Ramazan Bayramı tatil günleri…

Vatandaşlar bayram tatilinin uzamasını bekliyordu ancak bayramın haftasonuna denk gelmesi ve Bakanlar Kurulu ardından yapılan açıklama sonrası tatilin üç buçuk gün olacağı kesinleşti. Yurtta arefe günü yarım gün, bayramda ise üç gün tatil olacak. İşte 2018 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi günler tatil sorularının cevabı...

Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna geldiğini belirten Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Bakanlar Kurulu arefe gününde idari tatil alma gerekliliği duymadı” açıklamasında bulundu. Ramazan Bayramı, Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Arefe günü dahil toplamda 3,5 gün sürecek. Arefe günü, Resmi Gazete'deki bilgiye göre yarım gün olarak kabul ediliyor.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?

14 Haziran Perşembe – Arefe Günü (yarım gün tatil)

15 Haziran Cuma – 1. Gün

16 Haziran Cumartesi – 2. Gün

17 Haziran Pazar – 3. Gün

FİTRE İÇİN SON GÜN

Fıtır sadakası, Ramazan Bayramı’na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir

ibadettir. Fitre nedir, kimlere verilir sorularının yanında her sene fitre miktarı da araştırılıyor. Ramazan öncesinde belirlenen fitre miktarı bu sene 19 lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl Diyanet fitre miktarını 16 TL olarak açıklamıştı.

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA HANGİ KURUMLAR AÇIK?

Arefe günü birçok resmi kurum öğleden sonra kapalı olacak. İşlerini yetiştirmek isteyenlerin sabah erkenden harekete geçmesi gerekiyor. Arefe günü (14 Haziran Perşembe) bankalar, PTT'ler, noterler öğlene kadar açık olacak. 12:30’a kadar işlemler yapılabilecek, öğleden sonra resmi tatile girecek. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Ramazan Bayramı olması nedeniyle kapalı olacak. Bu nedenle bu tarihten önce işlem yapması gerekenler Perşembe günü öğlen saatine kadar işlemlerini yapmaması durumunda 18 Haziran 2018 Pazartesi gününü beklemek zorunda kalacak. Hastaneler, arefe günü öğlen saatine kadar açık olacak bazı hastaneler ise öğleden sonra çalışmaya devam edecek. Eczaneler ise saat 13.00'e kadar açık olacak ancak daha sonrasında nöbetçi eczaneler devreye girecek.