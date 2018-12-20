Atatürk Havalimanı’nda Türk vatandaşlığı ‘pazarlaması’

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de 500 bin dolarlık yatırım yapan kişiler ile 250 bin dolarlık konut satın alan yabancılara Türk vatandaşlığı verileceğinin yayımlanmasının ardından inşaat firmaları harekete geçti.

19 Eylül 2018 tarihinde yabancılara vatandaşlık verilmesi konusunda beklenen değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak hayata geçmiş, 500 bin dolarlık yatırım yapan kişiler ile 250 bin dolarlık konut satın alan yabancılara vatandaşlık verilmesinin önü açılmıştı.

Bunun üzerine birçok inşaat firması harekete geçerek “250 bin dolara Türk vatandaşlığı” reklamları vermeye başladı. Özellikle Arap vatandaşlara yönelik yapılan bu reklam afişleri Atatürk Havalimanı’nda da yer almaya başladı. Dış hatlar geliş bölümünde, üzerinde Arapça ve İngilizce yazılı afişlerde “Türk vatandaşlığına uygun özelliklerde” ve “250 bin dolara Türk vatandaşlığı” ifadeleri yer alıyor.