Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk kez AR (artırılmış gerçeklik) teknolojisinin kullanıldığı "Atatürk ile Bir Gün" temasının işlendiği Yeşil Efendi Konağı "Atatürk ile Bir Gün" Müzesi açıldı. Müzedeki bazı eserlerin ise yakın dönemlere ait olması tepki çekti.

Tarihi Odunpazarı Evleri’nin bulunduğu bölgede hizmete giren Yeşil Efendi Konağı ‘Atatürk ile Bir Gün’ Müzesi’nin açılışına CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün 98 yıl önce kaldığı tarihi Yeşil Efendi Konağı, Odunpazarı Belediyesi tarafından Yeşil Efendi Konağı “Atatürk ile Bir Gün” Müzesi’ne dönüştürülerek Eskişehirliler ile birlikte tüm Atatürk hayranlarının hizmetine sunuldu.

YAKIN TARİHTEKİ ESERLER TEPKİ GÖRDÜ

Galeride Kurtuluş Savaşı dönemine tanıklık ettiği belirtilen eserlerin bir kısmının yakın dönemlere ait olması ve Kurtuluş Savaşı ile ilgisinin olmaması müzeyi gezenlerden bir kısmının tepkisine neden oldu.

Açılış sonrası müzeyi gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de müzede yer alan 1970’li yıllara ait fotoğraf makinelerinin müzede yer almaması gerektiğini belirtti. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da makineleri kaldıracaklarını ifade etti.

Müzede yine 1970-1980’li yıllara ait gaz lambaları, bakır eşyaların olması dikkat çekerken, savaş malzemelerinin içinde parfüm şişesi, şakül ve su terazisi gibi ürünlerin bulunması müzeyi gezenlerin tepkisine neden oldu. Savaş sahnesinin canlandırıldığı balmumu heykellerin arkasına kantar konması ise savaş sahnesinden daha çok bir ticarethaneyi canlandırdığı ifade edildi.

Yeşil Efendi Konağı “Atatürk ile Bir Gün” Müze açılışında konuşan Başkan Kurt, “Bugün 27 Ağustos. 27 Ağustos 1920’de Türk Ordusunun Batı Cephesinin yeni oluşturulmaya başlandığı bir noktada yine böyle bir kurban bayramında Mustafa Kemal Eskişehir’e gelir. Eskişehir’de hem batı cephesinin organizasyonu ile ilgili değerlendirmeleri hem de Eskişehir ile ilgili değerlendirmeleri yapar. O gün, Yeşil Efendi dediğimiz konakta bir gece misafir olur. O konak bugün Odunpazarı Belediyesi tarafından müze haline getirildi. Hem Kurtuluş Savaşı’nın hazırlıklarını içeren hem Kurtuluş Savaşı sırasında bu bölgede bulunan materyallerden oluşan hem de Türkiye’de ilk defa uygulanan artırılmış gerçeklik uygulaması ile Atatürk ve Yeşil Efendi ile buluşma şansı yakalayacağız” diye konuştu.