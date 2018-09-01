Aydın’da ağaca asılı erkek cesedi bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir arazide ağaca kabloyla asılı halde erkek cesedi bulundu. Cesedin ilçede yaşayan ve iki gün önce kayıp başvurusunda bulunulan Serdar Akbaba'ya (29) ait olduğu belirlendi.

Gündüz saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki arazide, ağaca kabloyla asılı halde ceset olduğunu gören çevredekiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağaca asılı kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. KİMLİĞİ BELLİ OLDU Polis ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinde incelemeler yaparken, cesedin ilçede yaşayan Serdar Akbaba’ya ait olduğu belirlendi. AİLESİ İKİ GÜN ÖNCE KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU Akbaba’nın, 3 gün önce polise mukavemetten gözaltına alınıp serbest bırakıldığı, ailesinin de 2 gün önce polis merkezine gidip kendisi hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla ağaçtan indirilen ceset, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. DHA