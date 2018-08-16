AYM’den TİP’e müjdeli haber: TİP yoluna devam edecek

Türkiye İşçi Partisi’nin kapatılması, isim ve rumuz hakkının hükümsüz sayılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. AYM kararını verdi, Yargıtay’ın talebini oybirliğiyle reddetti. Karar Sözcü'ye değerlendiren TİP Kurucu Üyesi Erkan Baş “Zaten ilginç, boş, anlamsız ve saçma bir girişimdi. Türkiye İşçi Partisi kağıt üzerinde verilen bir kararla kurulmadı. Her koşulda, her karar karşısında yoluna devam edecekti” dedi.

2017 yılının kasım ayında aralarında 24 Haziran'da HDP listelerinden milletvekili seçilen eski HTKP Genel Başkanı Erkan Baş ve oyuncu Barış Atay'ın da bulunduğu 146 imzacının çağrısı sonucu Türkiye İşçi Partisi (TİP) yeniden siyaset sahnesine kavuşmuştu.

Kısa sürede kuruluşunu tamamlayan partinin “Gel kardeşim” çağrısına Türkiye'nin dört bir yanından eski TİP ve TKP üyesi, işçiler, sendika ve işçi temsilcileri, demokratik kitle örgütü temsilcileri, akademisyenler, yazarlar, gazeteciler ve çeşitli meslek gruplarından vatandaşlar destek vermişti.

İSİM VE KISALTMADAN DOLAYI

Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı parti kurulduktan kısa bir süre sonra Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Türkiye İşçi Partisi'nin kapatılması, isim ve rumuz hakkının hükümsüz sayılması için başvuru yapan Yargıtay, partinin kurucular kurulu tarafından imza altına alınan parti tüzüğü ve programında yer alan Türkiye İşçi Partisi isminin ve TİP kısaltmasının değiştirilmesi için partiye uyarı yapıldığı ancak herhangi bir düzeltme yapılmadığını belirtti. Partinin kapatılması konusunda bir zorunluluk doğduğunu ifade eden Yargıtay partinin kapatılmasını, isim ve rumuz hakkının hükümsüz sayılmasını istedi.

DEFALARCA KURULDU

Türkiye İşçi Partisi (TİP) yönetimi Anayasa Mahkemesi'ne sunduğu savunmada, AYM kararıyla 1971 yılında kapatılan partinin aynı isimle 1975 yılında kurulduğuna dikkat çekti. 1980 darbesinde diğer siyasi partiler gibi TİP'in de feshedildiğini ve 2010 yılında tekrar kurulduğunu, 2017 yılında kapandığını ifade eden parti yönetimi, Yargıtay'ın bu süreçlerde herhangi bir itirazı olmadığını ve bunun zımni kabul anlamına geldiğini belirtti. Parti isim ve kısaltmasının kazanılmış bir hak olduğunu ifade eden parti yönetiminin savunması Anayasa Mahkemesi tarafından kabul gördü. AYM, oy birliği ile Yargıtay'ın kapatma kararını reddetti.

“BOŞ, ANLAMSIZ VE SAÇMA…”

HDP listelerinden meclise giren Türkiye İşçi Partisi Kurucu Meclis üyesi Erkan Baş konuyla ilgili olarak, “Yargıtay'ın talebi ve başvurusu hukuken çok anlamsız bir girişimdi. Partinin verdiği savunmada da aslında bu belirtiliyordu. Anayasa Mahkemesi'nin kararında da bunu gördük. Türkiye İşçi Partisi defalarca kurulmuş bir partiydi. İlginç, boş, anlamsız ve saçma olduğu belliydi. Türkiye İşçi Partisi kağıt üzerinde verilen bir kararla kurulmadı. Her koşulda, her karar karşısında yoluna devam edecekti” ifadelerini kullandı.

HDP milletvekilleri Erkan Baş ve Barış Atay'ın partilerinden istifa ederek TİP'e geçmeleri bekleniyor.