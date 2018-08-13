Bakan Çavuşoğlu büyükelçilerle birlikte Anıtkabir’de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberindeki büyükelçilerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla büyükelçilerle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Çavuşoğlu’nun mozoleye çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Çavuşoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Onuncu Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle görev başındaki tüm büyükelçilerimizle bir kez daha huzurunuzda bulunmanın gururu içerisindeyiz. Cumhuriyetimiz, milletimizin iradesiyle uygulamaya koyduğumuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda önemli bir adım daha atmıştır. Kurucusu olduğunuz cumhuriyet, bugün 240 dış temsilcilikle artık dünyanın her köşesinde diplomatik temsile sahiptir. Küresel ölçekte ekonomik ilişkilere sahip, uluslararası alanda söz sahibi bir konuma ulaşan ülkemiz, dünyada artık önemli bir marka ve değerdir. Ülkemizi daha parlak bir geleceğe taşımak ve Cumhuriyetimizi 100. kuruluş yıl dönümü hedefleriyle buluşturmak için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bakanlığım, iç ve dış teşkilatıyla tek bir vücut olarak ülkemizi bu üstün hedeflere ulaştırmak için her zamanki öncü rolünü kararlılıkla sürdürecektir. Bu düşünce duygularla kalplerimizde minnet ve sevgiyle yaşattığımız aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor; bir kez daha sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun”.

İHA