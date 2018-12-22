Bakırköy’de ‘yoksullukla mücadele’ mitingi

İstanbul Bakırköy'de Özgürlük Meydanı'nda 'Yoksullaşmaya, işsizliğe, güvencesizliğe karşı birlikte mücadele' adıyla miting düzenlendi. Mitingde konuşan KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, asgari ücreti net 2 bin 800 lira olması gerektiğini ve bu tutarın tümünün vergiden muaf tutulması gerektiğini söyledi.

Bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin desteklediği, CHP’li ve HDP’li milletvekillerinin de katıldığı mitingde, bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Mitingde DİSK, TMMOB, KESK ve TTB adına ortak açıklamayı KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen okudu. Asgari ücretin 2 bin 800 lira olması gerektiğini söyleyen Aysun Gezen bu tutarın tümünün vergi dışarı bırakılması gerektiğini söyledi.

Aysun Gezen’in konuşmasından sonra KHK ile işten atılan kamu çalışanları, “KHK’lar gidecek biz kalacağız” pankartı ile topluca sahneye çıktılar.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ VARDI

Miting için polis ekipleri, Yüce Tarla Caddesi girişinden İncirli Caddesi’ni trafiğe kapatarak bariyer oluşturdu. Çevik Kuvvet ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) giriş noktasında hazır bulundu. Mitinge Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB)’nin katılımıyla düzenlenen mitinge gelenler, üst ve çanta aramaları yapılarak içeriye alındı. (DHA)-