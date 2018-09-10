Gözaltına alınan gazeteci Barış Terkoğlu serbest bırakıldı

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, hakkında çıkarılan yakalama kararı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Mahkemede ifadesini alınan Terkoğlu daha sonra serbest bırakıldı.

Hakkında yürütülen bir dava nedeniyle çıkarılan yakalama kararı gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Avukatı Serkan Günel ile birlikte Anadolu Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gelerek ifade veren gazeteci Barış Terkoğlu, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SERBEST KALDIKTAN SONRA AÇIKLAMA YAPTI

Serbest bırakıldıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Barış Terkoğlu, Yakalama kararı gerekçesinin Beşiktaş Belediyesi'ne ilişkin yaptığı bir haber olduğunu anlatarak “Benim hakkımda şikayetçi olan Cumhuriyet Halk Partili olan Beşiktaş Belediyesi eski başkan yardımcısı. Ben daha önce o belediyedeki yolsuzluk dosyalarını haberleştirmiştim. Bu da onlardan bir tanesiydi. Nitekim hem şikayetçisi hem olayı raporlaştıran da aynı partinin üyeleriydi. Olayın sonunda da Belediye Başkanı ve yardımcıları da açığa alındı, şikayetçi de dahil. Dava dosyası devam ederken hakkımda yakalama kararı çıkarılmış oldu” dedi.

YAKALAMA KARARINI İFADE VERİRKEN ÖĞRENDİ

Başka bir dosya nedeniyle ifade vermeye gittiğinde hakkında yakalama kararı bulunduğunu öğrendiğini söyleyen Terkoğlu, “Odatv sorumlu haber müdürü olmam nedeniyle başka dosya nedeniyle ifade vermeye gittim. Öğleden beri bu süreci aşmak için çaba sarf ettik ve belli bir süre gözaltında kaldım. Şu anda da mahkemede ifade vererek serbest bırakıldım. Eski Belediye Başkan Yardımcısı Mürüvet Gündayı kendi yolsuzluk yaptığı iddiasını haberleştirmem nedeniyle hakaret davası açtı. Ancak söylediğim gibi haber tamamen belgelere dayanıyordu. Kendisinden rüşvet istendiği iddia edilen kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi bir esnaf. Hem de olayı şikayete dönüştürerek belgeleyen Esnaf Odası Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi üyesi Ferhan Karasu aynı zamanda. Hepsi belgelenmişti ve nitekim belediyede bir süre sonra yöneticilerin birçoğu yolsuzluk dosyaları nedeniyle görevden alınmışlardı. O yüzden benim hakkımda yapılan suç duyurusunun ana dayanağı rüşvet olduğunu söylemem nedeniyle hakaretti ama aslında bence hem benim yazdığım belgelerle hem de sonrasındaki gelişmelerle doğrulanmış oldu” ifadelerini kullandı.