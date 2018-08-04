Adım adım bedelli askerlik başvurusu!

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? E Devlet üzerinden "https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-asal-bedelli-basvurusu" adresine giriş yaptıktan sonra başvuru kağıdı sistem tarafından oluşturuluyor. Belgede; bedelli askerliğe başvuru yaptığınız ve 3 ay içinde bedeli ödeyeceğinizi bildiriyorsunuz. Belgenin çıktısını alıp bankaya ödemenizi yapabilir, alacağınız dekont ile Askerlik Şubesi'ne gidebilirsiniz.

Bedelli askerlik başvuruları başladı. Adaylar ilk önce e-Devlet üzerinden başvuru yapacak, ardından bedeli ilgili bankaya yatıracak. Bedelli askerlik başvurusu yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar var. 21 günlük askerlik eğitimine katılanların çalışma hayatında bazı hakları da var. Peki bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Bedelli askerlik yapanlar işten çıkarılacak mı? İşte izlenmesi gereken adımlar…

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BEDELLİLER İÇİN 3 AY BAŞLADI

25 yaş, 15 bin lira ve 21 günlük bedelli askerlik düzenlemesi yasası, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Yükümlüler için 3 aylık süre de başladı. 1 Ocak 1994'ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak. 1 milyon 340 bin kişinin yararlanma imkanı olan yasa ile, 400 bin civarında başvuru ve 6 milyar lira gelir bekleniyor.

Yurt dışında yaşayı dövizli askerlikten yararlanmak isteyenler de 2 bin euro ödeyip silah altına alınmadan uygulamadan yararlanacak. Daha önce bu miktar bin euro olarak uygulanıyor ancak 38 yaş sınırı bulunuyordu. Şimdi ise, 38 yaşından büyükler de dövizli askerlik yapabilecek. Yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla en az 3 yıl süreyle yaşayanlar, Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurarak işlemlerini yaptıracak. Daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmetinden çıkarılanlar ile sağlık raporu alarak askerliklerini yapmayan ya da erteletenler de, temel askerlik eğitimi olmadan uygulamadan yararlanabilecek.

ÖDEMELER HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayını bekleyen bedelli askerlikle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Uygulamadan yararlanacaklar bedelli askerlik ücreti olan 15 bin TL’yi Ziraat Bankası ve Halkbank’a yatıracak.

Bedelliden yararlanacakların 21 günlük temel askerlik eğitimi; silah söküp takma, atış, yürüyüş, yat-kalk, spor eğitimiyle birlikte yakın muharebe ve yangın söndürme eğitimini de kapsayacak.

BEDELLİ ASKERLİK YAPANLAR İŞTEN ÇIKARILAMAYACAK!

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yürürlüğe giren bedelli askerliğe başvurular başladı. 21 gün askerlik süresini işveren ve çalışanlar açısından değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, bedelli askerlik yapacak çalışanların, bu süreçte izleyebileceği yolları anlattı. Elmen, “İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz. Performans düşüklüğü gibi sebeplerden işten çıkarabilir ama bunu yazılı olarak beyanlarla kişiye daha önceden sunmuş olması gerekiyor. Vatani bir görev olduğu için işverenlerin de işçilere bu konuda dostane davranmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

Bedelli askerlik, Resmi Gazete’nin dün yayınlanan sayısıyla birlikte yürürlüğe girdi ve başvurular dün itibarıyla başladı. 1 Ocak 1994’ten önce doğanlar, 15 bin Türk Lirası ve 21 gün süreyle askerlik yapmak koşuluyla bu haktan faydalanabilecek. Çalışanlar ise 21 gün süresince askerlik yapacakları için işverenin kendisini işten çıkarma hakkının olup olmadığını merak ediyor. Konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, sürece dair ayrıntıları anlattı.

ÇALIŞANLARIN İKİ SEÇENEĞİ OLACAK

Sosyal Güvenlik Uzmanı Elmen, bedelli askerlik yapacak çalışanların iki yol izleyebileceğini belirterek, “Başvuru yapıldıktan sonra aldıkları kağıtları iş yerine beyan edecekler. Bedelli askerlik yapacak kişinin iki seçeneği var: Birincisi, 21 gün boyunca ücretsiz izinli sayılmak. Yani 21 gün sonra döndüğünde işinden olmamak isteyenler işine başlayabilir. İşveren işçiyi işe almak ve ücretsiz izinli saymak zorunda. İzinden, ücretinden kesemez. İşveren, işçinin sadece o döneme ait ücretini ödemeyecek. İkinci olarak, işinden ayrılmak isteyen ve 21 gün sonra farklı bir yola gitmek isteyenler varsa, tazminatlarını alabilecekler. Askerlik sebebiyle, en son çalıştığı iş yerindeki süre kadar tazminatlarını talep edebilecekler” dedi.

“İŞTEN ÇIKARAN İŞVEREN TAZMİNAT VERMEK ZORUNDA”

İşçi ve işveren arasında 21 günün yaratacağı olası sorunlara değinen Melis Elmen, “İşveren ‘ben seni 21 gün izinli saymıyorum, işten atıyorum’ diyebilir. İşten atarsa zaten tazminatını vermek zorunda. İşçi o işten çıkmak istemiyorsa, zorla atıldıysa ihtar çekmek ve işe iade davası açmak gibi hukuki yollarımız var. İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz. Performans düşüklüğü gibi sebeplerden işten çıkarabilir ama bunu yazılı olarak beyanlarla kişiye daha önceden sunmuş olması gerekiyor. Vatani bir görev olduğu için işverenlerin de işçilere bu konuda dostane davranmasını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK SORUNU OLANLAR DA FAYDALANABİLECEK

‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu olanların da bedelli askerlikten yaralanabileceğini kaydeden Elmen, “Askere sağlık sorunu yüzünden gidemediği için üzülen, ‘vatani görevimi kısa da olsa yapmak istiyorum’ diyenler için de bu hak tanındı” dedi.

Kilo, göz numarası gibi askerliği erteleyen; ancak bu sağlık raporlarının sonraki dönemlerde iyileşme sebebiyle iptal edilebileceğini kaydeden Elmen, “Bu gibi durumlarda askere gitmek zorunda kalabilirsiniz. Bedelli çıkmışken herkesin yararlanmasını tavsiye ediyoruz. 21 gün boyunca vatani görevlerini de yapmış olacaklar. Askerimizin durumunu anlamış olacaklar” diye konuştu.

DHA