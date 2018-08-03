Bedelli parası hangi bankalara yatırılacak?

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanacaklar 15 bin TL olarak belirlenen ücreti Ziraat Bankası ve Halkbank’a yatıracak. Bedelliden yararlanacaklar, 21 günlük eğitim sırasında temel askerlik, yakın muharebe ve yangın söndürme eğitimi alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayını bekleyen bedelli askerlikle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Uygulamadan yararlanacaklar bedelli askerlik ücreti olan 15 bin TL'yi Ziraat Bankası ve Halkbank'a yatıracak.

Bedelliden yararlanacakların 21 günlük temel askerlik eğitimi; silah söküp takma, atış, yürüyüş, yat-kalk, spor eğitimiyle birlikte yakın muharebe ve yangın söndürme eğitimini de kapsayacak.

Yurtdışında yaşayıp uygulamadan yararlanacakların temel askerlik eğitimi ise internet üzerinden gerçekleştirilecek. Bu uzaktan eğitimde ‘devlet şuuru, vatan sevgisi, tarih, vatandaşlık eğitimi ve TSK'yı tanıma' içerikleri yer alacak. Uzaktan verilecek bu eğitimde sınav koşulu ise yer almayacak. Bedelli askerliğe 400 bin civarında bir başvuru bekleniyor.