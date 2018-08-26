Bingöl’de teröristlerle sıcak temas! Bir şehit iki yaralı

Bingöl’de teröristlerle çıkan çatışma 3 asker yaralandı. Yaralı askerler operasyon bölgesinden alınarak, Bingöl Devlet Hastanesi’de tedavi altına alındı. Durumu ağır olan bir asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.