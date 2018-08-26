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Bingöl’de teröristlerle sıcak temas! Bir şehit iki yaralı

Bingöl’de teröristlerle çıkan çatışma 3 asker yaralandı. Yaralı askerler operasyon bölgesinden alınarak, Bingöl Devlet Hastanesi’de tedavi altına alındı. Durumu ağır olan bir asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

android-time 04:08 26 Ağustos 2018
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Bingöl’de teröristlerle sıcak temas! Bir şehit iki yaralı
Bingöl’de teröristlerle çıkan çatışma 3 asker yaralandı. Yaralı askerler operasyon bölgesinden alınarak, Bingöl Devlet Hastanesi’de tedavi altına alındı. Durumu ağır olan bir asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesi Çatak köyü kırsalında güvenlik güçleri bölücü terör örgütüne yönelik operasyon başlattı.Operasyonda güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü militanları arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 3 askerin yaralandı.

Yaralı askerler operasyon bölgesinden alınarak, Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.Yaralı askerlerden durumu ağır olan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonun sürdüğü bildirildi. İHA

Son güncelleme: android-time 06:5026.08.2018
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