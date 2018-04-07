Boğaz’da tanker yalıya çarptı: İşte o anlar

Fatih Sultan Mehmet köprüsü'nün altından geçen Malta Bayraklı 225 metre uzunluğundaki gemi, Beylerbeyi tarafında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. İşte o anlar...

Yalıya çarpan gemi 225 metre boyunda “Vitaspirit” adlı dökme yük gemisi. Gemi, Karadeniz-Marmara yönlü geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında dümen gücünü kaybederek Lacivert ve Uskumru restoranlarının olduğu bölgede Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı. Olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı römorkörler, gemiyi Ahırkapı’ya çekiyor.

HEKİMBAŞI SALİH EFENDİ’NİN TORUNLARI İŞLETİYORDU

Tankerin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi yalısını Yalı Organizasyon isimli bir firma işletiyordu. Yalı organizasyon şirketinin ise dört ortağı bulunuyor. Bunlar Hekimbaşı Salih Efendi’nin en küçük kızı Sakıbe Hanım’dan doğma torunu Mehlika Hanım'ın kızları iş insanları; Aslı Zeynep, H. Jefra Süveyda, Payidar Zerhan ve Salih Burak.

Yalıda düğün ve konser organizasyonları düzenleniyordu. Piyasa uzmanlarınca yalının piyasa değerinin 90 milyon dolar olduğu söyleniyor.