Bu damat başka damat

TBMM, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (Ombudsman) 2019 bütçelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerinde renkli tartışmalar yaşandı. Ombudsman Şeref Malkoç’un Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün kayınpederi olmasını gündeme getiren HDP’li Garo Paylan, “Cumartesi anneleri yerlerde sürünüyor. Damadınızı (Adalet Bakanı) size şikayet ediyorum” dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da, yeni sistemle kuvvetler ayrılığı yerine kuvvetler birliği öngörüldüğünü savunarak, “Biz şu anda ne deveyiz, ne kuşuz. Kanunun ruhu kuvvetler birliği sistemi. Sistemle ilgili daha çok çelişkilerle karşılaşacağız. Demek ki kervan yolda dizilecek” dedi.

YAZIK-GÜNAH

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da bütçede birçok harcamanın detayına ulaşamadığını söyledi ve “Bütçe yapıyoruz ama denetim yapamıyoruz. Bizimle dalga geçiliyor. Paralar nereye harcandı, utanılacak durum. Bu şekilde Meclis'in de Türkiye'nin de itibarı olmaz. Yazıktır, günahtır. Varlık Fonu için kapalı oturum yapılıyor, rezalet'' dedi. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan da, TBMM'nin denetim yapamadığını hatırlattı ve ”Aldığımız maaşlar hepimize zehir-zıkkım olsun, millete ihanet ediyoruz” dedi.

DAMADINIZI ŞİKAYET EDİYORUM

Paylan, Cumartesi anneleri eylemine destek verdiği için polis tarafından karga tulumba itildiğini anlattı ve “Ombudsman burada. Cumhurbaşkanını, İçişleri Bakanı ve damadınızı size şikayet ediyorum. Bugün bana yapılan yarın size yapılır” dedi. AKP'li bazı vekiller ‘ne demek damat' diye tepki gösterince Paylan, “Özür diliyorum, damat dememeliydim, geri alıyorum” diyerek düzeltti.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek ‘'Talepler sarayın duvarına çarpıyor, seçilmiş de olsa kontrol edilemeyen bir kişi olamaz. Er ya da geç hesap vereceksiniz, mahkemeyi kübrada hesap vereceksiniz” dedi.