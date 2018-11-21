Özellikle bugün ve yarın evden çıkacaklar dikkat! | Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarıları…

Yurtta devam eden yağışlara Orta Akdeniz'den gelen yağışlar da eklendi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarısında bulundu. Sıcaklıklar bazı bölgelerde mevsim normallerinin altına düşerken, birçok bölge yerel yağışlardan etkilenecek...

Birkaç gündür yurtta etkisini hissettiren yağışlı hava dalgası bir süre daha kendini gösterecek. Meteoroloji’nin yaptığı son dakika uyarılarına göre bugün ve yarın yağışlı havanın etkisi birçok ilde görülecek. Yerel olarak kuvvetli olacak yağışlar için Meteoroloji vatandaşları dikkatli olunması konusunda uyardı…

TRAKYA’YA SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Trakya için de bir son dakika uyarısı yaptı. Uyarı şu şekilde; Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YAĞIŞLAR TÜM YURDU ETKİLEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genel olarak yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAFTA SONU ETKİSİNİ AZALTIYOR

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