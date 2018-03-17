Burak Mengü kimdir? Nevşin Mengü’nün kardeşi ne iş yapıyor?

Burak Mengü kimdir? sorusu bugünün en çok sorulan sorularından biri olacak gibi görünüyor. İşte Sosyal medyadan paylaştığı yazısında sebepsizce göz altına alındığını belirten Mengü hakkında merak edilenler...

Nevşin Mengü’nün kardeşi Burak Mengü kimdir? Twitterdan yaptığı açıklamayla neden gösterilmeden gözaltına alındığını söyleyen Burak Mengü ile ilgili merak edilenler…

BURAK MENGÜ KİMDİR?

Babası Şahin Mengü, annesi Filiz Mengü.’dür Burak Mengü’nün babası Şahin Mengü, 23. dönemde CHP’den Manisa milletvekili seçilmişti. Babasının asıl mesleği avukatlık. Annesi Figen Mengü ise ev kadını. Nevşin Mengü’nün kardeşi Burak Mengü baba mesleğini seçip hukuk eğitimi almış. Avukatlık yapan Burak Mengü kardeşi Nevşin ile çok yakın bir ilişkiye sahip. Nevşin ve Burak Mengü tam bir spor aşığı

Burak Mengü oyuncu olan Şafak Pakdemir’le evlidir.