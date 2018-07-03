‘Camileri genel ev yaptılar’ sözüne ceza yok!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Akın’ın, “Radyo Ton”da katıldığı programda “1924’te Çanakkale ve Bursa’da genelev olarak kullanılan camiler var” sözlerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) “eleştirel ifade” diyerek ceza vermedi.

ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Akın, 20 Şubat'ta “Radyo Ton” isimli yayın kuruluşunda katıldığı bir programda “1924'te Çanakkale ve Bursa'da genelev olarak kullanılan camiler var” ifadeleri kullanmıştı. Bu sözler üzerine RTÜK üyeleri İlhan Taşçı ve İsmet Demirdöğen Radyo Ton'u şikayet etti.

Şikayet üzerine yapılan değerlendirmede radyo yayınında Doç. Dr. Abdullah Akın'ın söylediği sözlerin “hakaret içermediği” belirtildi. RTÜK raporunda Akın'ın, “1924'te Çanakkale ve Bursa'da genelev olarak kullanılan camiler var” ifadelerinin Cumhuriyet siyasal hayatı hakkında yorumlar olduğu ve bu sözlerin “eleştirel ve ifade özgürlüğü” kapsamına girdiği iddia edildi.

“İHLAL YOK”

RTÜK raporunda Radyo Ton'a ceza verilmemesi gerektiği şu sözlerle savunuldu: “Siyasal çatışmaların veya rekabetin bir sonucu olarak örgütlerin veya partilerin eleştirilmesi, itham edilmeleri demokratik bir ülkede ifade özgürlüğünün gereği olarak kabul edilmelidir. Yayının şikayete konu olan bölümünde konuk tarafından sadece eleştirel ifadeler kullanılmıştır. Anlatılanların doğruluğunun ya da yanlışlığının tarafımızca açıklığa kavuşturulması mümkün değildir, bunların ancak bağımsız mahkemelerce karara bağlanabileceği değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, RADYO TON isimli medya hizmet sağlayıcının söz konusu yayınında ihlal olmadığı, değerlendirilmiştir.”

ÜNİVERSİTE AKIN'A DİSİPLİN CEZASI VERMİŞTİ

Akın'ın programda yaptığı konuşma tepkilere neden olmuş ve ÇOMÜ açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Üniversite Akın hakkında soruşturma başlatmış ve disiplin cezası verildiğini açıklamıştı.