CHP’de istifa! Afyonkarahisar il teşkilatı görevi bıraktı

CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi, genel merkeze tepki gösterip toplu şekilde istifa etti. İstifa açıklamasında “Sorun; 10 yılda 9 seçim kaybedip, her seferinde MYK'yı değiştirerek sorunların çözdüğünü veya gergin olan tabanı sakinleştirdiğini düşünen anlayıştadır” denildi.

Değişim istediklerini belirten il yönetiminin istifa açıklamasında “Bunun için verdiğimiz demokratik ve haklı mücadelemizden yılmadık. Partimizin Afyonkarahisar'daki geleceği adına her şeyin güzel olduğunu söyleyen, ‘24 Haziranda başarılı olduk' diyen, Genel Merkez'le aynı düşüncede olan, değişim istemeyen bir ekibe bayrağı teslim etmenin Devrimci bir duruş, hatta zorunluluk olduğunu düşünüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Afyon İl Başkanı Savaş Erdoğan ise “Burada istifa etmemizi istemeyen ve duruşumuzdan dolayı bize destek veren Afyonkarahisar'daki ve Türkiye'deki tüm Yoldaşlarımıza söylemek isteriz ki, istifa bir kaçış değildir. Bu istifa partimizin yerel seçimlere genel merkezimizle uyum içinde çalışacak yeni bir ekiple katılması, partimizin zarar görmemesi içindir” diye konuştu.